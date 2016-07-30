اقتصاد مقاومتی فرصت مناسبی برای توسعه صنایع دستی ایلام است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی ایلام، عبدالمالک شنبه زاده افزود : تا قبل از سال ۸۴ سه ارگان میراث فرهنگی، صنایع دستی، ایرانگردی و جهانگردی هر کدام به عنوان یک ارگان جداگانه محسوب می شدند که در سال ۸۴ بر اساس سیاست های کلان کشور این سه نهاد ادغام و به عنوان یک سازمان معرفی شد.

شنبه زاده به تلاش، فعالیت های و قوانین مربوط به هرکدام از حوزه های این ارگان اشاره کرد و قوانین مربوط به حوزه میراث فرهنگی را قوانینی قهری و سختگیرانه ، قوانین گردشگری را لوکس و قوانین صنایع دستی را ملتمسانه یا خواهشگرانه معرفی کرد.

وی اظهار داشت: با توجه به قوانین موجود در این سه حوزه امیدواریم که بتوانیم این قوانین را به نحو احسن ساماندهی کنیم.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایلام بیان داشت: با توجه به تصمیم مسئولان کشور و بر مبنای سیاست های کلان جهت ادغام این سه ارگان، سازمان فعالیت های خود را آغاز کرد و با توجه به اینکه یک دهه از عمر این سازمان نوپا می گذرد پس به زمان نیاز داریم که بتوانیم فعالیت های مختلفی را جهت پیشبرد اهداف سازمان انجام دهیم.

شنبه زاده نامگذاری امسال به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل ازسوی مقام معظم رهبری را فرصت مناسبی دانست و اظهار داشت: این اداره کل سعی کرده که تمامی فعالیت ها و برنامه های خود را تا پایان سال ۹۵ بر اساس شعار سال تحقق بخشد.

وی در این نشست به یکی از برنامه های اساسی جهت رونق گردشگری در زمینه گردشگری، به روابط منطقه ای بین کشورهای همسایه به ویژه کشور عراق اشاره کرد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایلام در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی به عملکرد هر کدام از حوزه های مربوط پرداخت، در حوزه میراث فرهنگی به تعداد آثار ثبت شده و شناسایی شده، واگذاری مرمت آثار تاریخی سرمایه گذاران بخش خصوصی و معرفی آنها به صندوق احیاء و بناهای تاریخی و .. اشاره کرد.

وی همچنین در حوزه گردشگری به تشکیل کارگروه ویژه گردشگری، ایجاد هتل سه یا چهار ستاره و هتل دو ستاره در شهرستان دره شهر، تبدیل جاذبه های گردشگری به محصول گردشگری و صدور مجوز و عقد تفاهم نامه ها با آژانس های به ویژه کشور عراق و .. اشاره کرد.

شنبه زاده در این نشست به فعالیت ها و برنامه ها در حوزه صنایع دستی به آموزش دوره های مختلف در صنایع دستی، ایجاد کارگاه شور و پرداخت صنایع دستی به سایر استان های دیگر، ایجاد بازارچه صنایع دستی در شهرستان های ایلام، سرابله و مهران حمایت از مشاغل خانگی و کارگاه های صنایع دستی و ... نیز پرداخت .