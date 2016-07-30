عوامل نمایش «انسانم آرزوست» از سعدی افشار رخصت گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، داود فتحعلی‌بیگی، نویسنده و کارگردان به همراه تعدادی از بازیگران نمایش «انسانم آرزوست»، جمعه هشتم مرداد بر سر مزار سعدی افشار از ماندگارترین چهره‌های نمایش‌های شادی‌آور ایرانی حاضر شدند و با بیان خاطراتی از هنرمند فقید، یاد او را گرامی داشتند.

کارگردان «انسانم آرزوست» سعدی افشار را یکی از بزرگان هنر سنتی ایران دانست که نام نیکش در تاریخ نمایش ایران باقی می‌ماند.

فتحعلی‌بیگی گفت: از همان ابتدا که نمایشنامه سیاه‌بازی می‌نوشتم، الگوی ذهنی‌ام مرحوم سعدی افشار بود و هنوز هم همین‌طور است. او آخرین بازمانده از نسل سیاه‌بازانی بود که پیش از من و هم‌دوره‌ای‌هایم در تئاتر سنتی و سیاه‌بازی فعال بودند. سعدی افشار از دهه چهل تا اواخر دهه پنجاه به‌طور مستمر روی صحنه رفت و برای زنده نگه داشتن تئاتر تخت حوضی زحمت کشید. امیدوارم این چراغی که به دست سعدی افشار روشن مانده بود، با همت علاقه‌مندان و جوانان خاموش نشود.

غلام بابوته که اهالی نمایش سنتی او را به نام شاغلام می‌شناسند و سال‌های بسیاری با سعدی افشار هم‌بازی بود، با اشاره به توانمندی‌های فردی سعدی افشار در سیاه‌بازی گفت: سال‌ها قبل برای اجرای نمایش به شهرستان دعوت شدیم و در دقایق آخر همه اعضای گروه به دلیل مشکلات شخصی از سفر منصرف شدند و تنها من و آقا سعدی ماندیم. سعدی افشار نگران شد اما من به او گفتم شما به‌تنهایی برای یک نمایش کافی هستید و همین‌گونه هم بود. وقتی دو نفری اجرای خود را آغاز کردیم، به قدری مردم استقبال کردند و شاد شدند که متوجه گذر زمان نشدیم و نمایش ما بیش‌تر از زمان مقرر به درازا کشید.

داود داداشی که این روزها در نقش سیاه بازی می‌کند و در نمایش «انسانم آرزوست» نقش مهرک را به عهده دارد، خود را شاگرد سعدی افشار دانست و گفت: وقتی برای آموختن سیاه‌بازی پیش آقا سعدی رفتم به من گفت اگر آمده‌ای سیاه بشوی این را بدان که این کار، درآمد ندارد و فقط عشق است. من شغلم را حفظ کردم و در کنار سعدی افشار ماندم و سعی کردم تمام تکنیک‌های سیاه‌بازی را با دقت نگاه کنم و بیاموزم تا هنر سیاه‌بازی از نسلی به نسل دیگر منتقل شود.

محمد توکلی هم گفت: سعدی افشار در محل ما زندگی می‌کرد و من او را از نوجوانی می‌شناختم. او ارادت ویژه‌ای به امام حسین (ع) داشت و از نوجوانی دهه‌های محرم مراسم برگزار می‌کرد. او خدمت به خلق را در هر زمینه‌ای دوست داشت.

شاهین علایی‌نژاد، منیژه داوری و مهدی صفاری‌نژاد هم در این دیدار حضور داشتند.

عوامل نمایش «انسانم آرزوست» از مرحوم سعدی افشار برای اجرای این نمایش تخت حوضی رخصت گرفتند و سپس به مزار مجید فروغی، بازیگر فقید تئاتر سنتی رفتند و یادش را گرامی داشتند.

نمایش «انسانم آرزوست» به کارگردانی داود فتحعلی‌بیگی، از یکشنبه ۱۰ مرداد ساعت ۱۹:۳۰ در تماشاخانه سنگلج اجرا می‌شود.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: مهرک پول از ارباب خود دریافت کرده تا آن را در جشن عمومی خرج کند اما در میانه راه هر بار اتفاقی باعث می شود مهرک بخشی از پول را برای کار دیگری هزینه کند و در روز جشن دستش خالی است. این مساله در نمایش زمینه رویدادی مهم تر می‌شود.

در این نمایش داود داداشی، غلام بابوته، صادق توکلی، شاهین علایی‌نژاد، زری اماد، شهرام مسعودی، شهره اشتری، محسن پوشایی، منیژه داوری، شیرین کاشفی، مهدی صفاری‌نژاد، ساسان مهرپویان، امیرحسین انصافی، امیرمحمد انصافی، بابک مولانا، محسن میرهاشمی، حمیدرضا جهانگیری، سام راد، امید مصباحی، سعید وفایی، نسیم توکلی و مینا دستگرده بازی می‌کنند.

دیگر عوامل نمایش «انسانم آرزوست» عبارتند از طراح موسیقی، شاعر و آهنگساز: هنگامه مفید، طراح صحنه و لباس: محمدحسین ناصربخت، مدیرتولید: مسعود شامی، دستیار کارگردان: مهدی صفاری‌نژاد، ساسان مهرپویان، منشی صحنه: نسیم توکلی، مدیر صحنه: امید جمشیدپور، دستیار صحنه: مصطفی مباشرامینی، گروه موسیقی: هنگامه مفید، علی جباری، نیوشا سردشتی، بابک ابراهیم‌خواه، مشاور رسانه‌ای: ندا انتظامی، روابط عمومی: میترا رضایی، دوخت لباس: فروغ یزدان، طراح پوستر و بروشور: ایمان جعفری، عکاس: پریسا خسروشاهین.