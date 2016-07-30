برگزاری اختتامیه جشنواره «جاده ولایت» در صحن بارگاه رضوی

کورش صبوریان در حاشیه برگزاری افتتاحیه جشنواره فرهنگی ورزشی «جاده ولایت» در شلمچه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دودندگان مسیر یک هزار و ۹۶۰ کیلومتری جاده ولایت را در مدت ۱۷ روز با پیام آشنا کردن جوانان و مردم از مسیر ورود تا رسیدن امام رضا(ع) به مشهد، طی می کنند.

وی، هدف از برگزاری این جشنواره را آشنایی با سیره رضوی دانست و عنوان کرد: در این جشنواره جوانان می توانند با سیره رضوی و اتفاقاتی که در مسیر حرکت امام رضا(ع) اتفاق افتاده آشنا شوند.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی به پیشینه برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی «جاده ولایت» اشاره کرد و گفت: این حرکت از حدود شش سال گذشته و به صورت ملی آغاز شد اما امسال به صورت ملی انجام می شود و از تمام استان های درگیر(خوزستان، کهکیلویه و بویراحمد، فارس، یزد، خراستان جنوبی و خراسان رضوی) نیز دعوت شده تا در پیوندن این مسیر ۳۰ دونده خراسان رضوی را در طول مسیر همراهی کنند و پیغام رسان حرکت رضوی باشند.

صبوریان افزود: یک پیوست فرهنگی برای این برنامه تعریف شده و قرار است تمام برنامه های ورزشی را با پیوست فرهنگی اجرا شود.

وی در پایان بیان کرد: اختتامیه جشنواره فرهنگی ورزشی «جاده ولایت» ۲۳ مردادماه جاری شب میلاد امام رضا(ع) در صحن بارگاه رضوی با حضور مسئولان کشوری و لشکری و مدیران ورزش و جوانان به صورت ویژه برگزار می شود.