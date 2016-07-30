مخالف انتقال آب گلستان به سمنان هستیم

اسدالله قره خانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: گلستان هم‌اکنون با مشکل آب شرب مواجه است و هیچ آبی از گلستان نباید منتقل شود.

دبیر مجمع نمایندگان استان گلستان افزود: هم‌اکنون مردم شهرها و روستاهای استان با مشکل آب شرب مواجه هستند و در چنین شرایطی انتقال آب از گلستان به سمنان حق‌وحقوق مردم گلستان را تضییع می‌کند.

نماینده مردم علی‌آبادکتول و بخش کمالان در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه تاکنون دیدارهای مختلفی در این خصوص با وزیر نیرو و رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست کشور داشته‌ایم، متذکر شد: مشخص شدن مرز دو استان سمنان و گلستان و انجام مطالعات زیست‌محیطی پروژه انتقال آب از تأکیدات ما در این دو دیدار بوده است و خواستار توقف اجرای پروژه تا اتمام پایان مطالعات زیست‌محیطی بوده‌ایم.

قره خانی تصریح کرد: با توجه به «ای سی» و غلظت بالا و شوری بیش‌ازاندازه آب‌های شور استان گلستان نسبت به آ ب های آزاد، در صورت انتقال آب چشمه‌های شیرین استان گلستان به سمنان، محیط‌زیست گلستان نابود می‌شود.

وی ادامه داد: شکایت محیط‌زیست گلستان و پیگیری‌های ستاد مردمی بازگشت آب چشمه‌های زرین گل و فرماندار شهرستان و ورود دادستان علی‌آبادکتول و پلمپ لوله‌های انتقال کار بسیار پسندیده‌ای بود که جای تقدیر دارد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: به گفته مسئولان حجم انتقال آب از گلستان به سمنان در بازدید کارشناسان وزارت نیرو در سال گذشته از پنج میلیون مترمکعب به 2.5 میلیون مترمکعب کاهش‌یافته است اما به جد پیگیر هستیم هیچ‌گونه انتقالی صورت نگیرد.

قره خانی خاطرنشان کرد: جلسات مشترک با مسئولان وزارت نیرو و سازمان حفاظت از محیط‌زیست تا توقف نهایی انتقال آب سرچشمه‌های زرین گل به سمنان ادامه می‌یابد.