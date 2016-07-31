محمود ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر، اظهار کرد: امسال ۲۱۶ هزار تن جو از کشاورزان گلستانی خریداریشده اما تاکنون یک ریال از مطالبات آنها پرداختنشده است.
وی افزود: امسال خرید تضمینی جو توسط دولت انجام شد اما مقرر شد جو در بورس به فروش برسد و مابهالتفاوت قیمت بازار و خرید تضمینی از سوی دولت به کشاورزان پرداخت شود که تاکنون یک کیلو از جو کشاورزان گلستانی به دلایل مختلف در بورس معامله نشده است.
وی ادامه داد: امسال میزان تولید جو استان با ۵۲۰ درصد رشد نسبت به سال گذشته مواجه بود و از ۴۰ هزار تن تولید در سال گذشته به ۲۱۶ هزار تن رسید.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار گلستان اضافه کرد: استاندار محترم گلستان مکاتباتی را با انجام دادهاند و امیدواریم بتوانیم مابهالتفاوت قیمت بازار و خرید تضمینی را از دولت دریافت کنیم تا بخشی از هزینههای کشاورزان تا زمان فروش جبران شود.
وی با یادآوری اینکه خوشبختانه امسال گلستان در تولید محصولات مختلف کشاورزی با رشد چشمگیری مواجه بوده است، تصریح کرد: میزان تولید کلزا در استان گلستان از هفت هزار تن در سال گذشته به بیش از ۱۳ هزار تن در سال جاری رسید.
ربیعی اضافه کرد: ۱۰۰ درصد مطالبات کشاورزان کلزا کار گلستانی پرداختشده اما هنوز بخشی از مطالبات گندم کاران باقیمانده است.
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