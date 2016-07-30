هواداران با وحدت بیشتری از فوتبال خراسان حمایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مهاجری ظهر شنبه در نشست خبری پیش از بازی در مقابل سیاه‌جامگان اظهار کرد: هواداران باید با وحدت و اعتماد به نفس بیشتر از تیم های استان حمایت کنند.

وی افزود: تیم پدیده از لحاظ روحی و روانی آمادگی لازم برای برگزاری دربی مشهد را دارد و بعد از تمرینات سخت و طاقت فرسا و کسب نتیجه در رویارویی با سپاهان اصفهان، شاهد روند بهتر بازی در مقابل تیم سیاه جامگان هستیم.

سرمربی تیم فوتبال پدیده خراسان با اشاره به وضعیت دریسا دیاراسوبا بازیکن ارمنستانی تیم، بیان کرد: سوبا اولین بازیکن منتخب کادر فنی بود که به دلیل حضور در زیرگروه یورو لیگ به عنوان آخرین بازیکن به تیم پدیده ملحق شد و فردا مقابل سیاه جامگان به میدان می رود.

مهاجری بیان کرد: میلاد کمندانی و حمزه خزیراوی به علت مصدومیت، غایبین پدیده خراسان در دربی مشهد هستند.

وی با بیان اینکه تیم پدیده خراسان نمی تواند پاسخگوی همه نیازهای فوتبال شهر باشد و باید همه ارگان‌ها و سازمانها با تیم های مشهد همکاری کنند، اظهار کرد: نگاه عدالت محور و عدالت گستر در مدیریت شهری موجب ارتقا جایگاه فوتبال مشهد می شود.

سرمربی تیم پدیده خراسان تأکید کرد: در صورت توجه به سن پایین در انتخاب بازیکنان تیم ملی، حتما چند نماینده از تیم پدیده خراسان در تیم ملی خواهیم داشت.

وی درباره سالار افراسیابی افزود: خیلی دیر متوجه فسخ قرارداد این بازیکن با تیمش شدیم و با توجه به تکمیل سهمیه لیگ برتری قادر به جذب افراسیابی نشدیم اما این بازیکن در تمرینات تیم پدیده خراسان شرکت می کند تا از دوران آمادگی خود دور نماند.