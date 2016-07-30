  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۹ مرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۳۵

پس از محرومیت روسیه از المپیک؛

بیانیه فدراسیون جهانی وزنه‌برداری منتشر شد

بیانیه فدراسیون جهانی وزنه‌برداری منتشر شد

فدراسیون جهانی وزنه‌برداری طی بیانیه ای اعلام کرد ورزشکاران و داوران (افراد فنی رسمی) روسیه از شرکت در المپیک ۲۰۱۶ ریو محروم هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات رییسه فدراسیون جهانی وزنه برداری تصمیمی را اتخاذ کرد که بر اساس آن از حضور ورزشکاران و داوران (افراد فنی رسمی) روسیه در بازیهای المپیک ریو ممانعت بعمل خواهد آمد. این حکم و تصمیم اتخاذ شده از هم اکنون لازم الاجرا است.

 فدراسیون جهانی وزنه‌برداری در سایت رسمی خود تایید کرد فدراسیون وزنه‌برداری روسیه و وزنه‌برداران این کشور قوانین و شرایط جهانی را رعایت نکرده‌اند و با بررسی نمونه‌های وزنه‌برداران و بررسی مجدد، محرومیت تمامی اعضای تیم وزنه‌برداری روسیه در المپیک تایید می شود.

همچنین در بیانیه فدراسیون جهانی آمده است؛ وزنه برداران روسی، بارها یکپارچگی و اتحاد وزنه برداران جهان را خدشه دار کرده اند و بنابراین برای حفظ حرمت این مسابقات، همه این ورزشکاران روسی از المپیک ریو محروم شده اند.

بر طبق حکم و رای کمیته بین المللی المپیک در خصوص حضور ورزشکاران روسی در المپیک ریو که معیار و ملاک صلاحیت ورزشکاران روسی جهت شرکت در بازیهای المپیک را تعیین کرده، هیات رئیسه فدراسیون جهانی وزنه برداری صلاحیت و شایستگی ورزشکاران کاندید و نامزد شده را مورد ارزیابی قرار داد .

هشت ۸ ورزشکار روسی برای شرکت در مسابقات وزنه برداری بازیهای المپیک ریو نامزد شده بودند. نامزدی و کاندیداتوری خانم «تاتیانا کاشیرینا» و خانم «آناستازیا رومانوا» بعلت نقض قانون مبارزه با دوپینگ ملغی گردید .

همچنین نام چهار ۴ ورزشکار دیگر در گزارش مک‌لارن به چشم می خورد که در ناپدید شدن سیستم روش بررسی مثبت ذینفع بوده اند .

بنا بر حکم و رای صادره از سوی کمیته بین المللی المپیک ، "فدراسیونهای بین المللی که اطلاعات موجود در گزارش شخص مستقل را بررسی می کنند ، برای چنین هدفی از آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ اسامی ورزشکاران و فدراسیونهای ملی مشمول را درخواست می کنند . چنانچه هیچکس اعم از ورزشکار ، مقام رسمی یا یک فدراسیون ملی مشمول این موضوع نگردد ممکن است برای ورود( ثبت نام در لیست ورودی) یا اعتبارگذاری در بازیهای المپیک ریو مورد پذیرش و تایید قرار گیرد .

شمول نام ورزشکاران در گزارش شخص مستقل باعث می شود که کمیته بین المللی المپیک معیار و ملاک عدم صلاحیت و شایستگی را مطرح کند. از این بابت ، نیازی وجود ندارد که فدراسیون جهانی وزنه برداری هیچ عمل انجام دهد و حکمی را اتخاذ کند .

علاوه بر این ، بنا بر تازه ترین رای و حکم صادره از سوی کمیته بین المللی المپیک به این شرح است :

تحت این شرایط استثنائی و فوق العاده، ورزشکاران روسی در تمام ۲۸ ورزش المپیک تابستانی باید به ناگزیر عواقب و پیامدهای آنچه با یک مسئولیت پذیری و پاسخگویی جمعی برابر می باشد را بپذیرند تا بتوانند اعتبار ، قابلیت اعتمادو مقبولیت مسابقات المپیک را حفظ نمایند و فرض بیگناهی و بی تقصیری را نمی توان در مورد ایشان بکار برد .

پیرو موارد فوق الذکر ، مایلیم تا آمار و ارقام به شدت ناامید کننده و تکان دهنده مربوط به وزنه برداران روسی را به صورت مجزا و واضح مشخص نماییم .در نتیجه فرایند آنالیز مجدد ترکیبی المپیک لندن و پکن تا امروز ۷ یافته تحلیلی مخرب و منفی تایید شده از ورزشکاران روسی بدست آمده است ، در عین حال دومین موج آنالیز و بررسی مجدد المپیک پکن هنوز در مرحله ای نیست که بتوان اسامی ورزشکاران و کشورها ی مورد بحث را به صورت علنی و آشکار فاش و اعلام نمود .

کمیته بین المللی المپیک از فدراسیونهای بین المللی درخواست کرد تا قوانین و مقررات مربوط به محرومیت همه فدراسیونهای ملی را به کار گیرد و به مرحله اجراء در آورد. بر طبق ماده ۱۲.۴ سیاست مبارزه با دوپینگ فدراسیون جهانی وزنه برداری "چنانچه هر فدراسیون ملی (عضو) ، اعضاء یا مقامات رسمی وابسته به آن به دلیل کردار و عمل مرتبط با دوپینگ یا نقض قوانین مبارزه با دوپینگ موجب بدنامی و بی آبرویی ورزش وزنه برداری شود ، هیات رئیسه فدراسیون جهانی وزنه برداری بنا به صلاحدید خود می تواند در جهت صیانت و حفظ آبرو ، اعتبار، اصول اخلاقی و صداقت ورزش هر گونه اقدام بایسته و مقتضی را صورت دهد " .

بنابر موارد مذکور ، هیات رئیسه فدراسیون جهانی وزنه برداری تصمیم گرفت انتصاب مقامات رسمی فنی ( داوران ) روسی را از بازیهای المپیک ریو ملغی و ابطال کند .

صداقت، درستی و اصول اخلاقی ورزش وزنه برداری به دفعات توسط روسیه (ورزشکاران روسی) خدشه دار و لگدمال شده است ، از اینرو بمنظور حفظ شان و مقام والای ورزش ،یک محرومیت بجا و مقتضی برای ایشان در نظر گرفته شد و به اجرا در آمد .

طبق سیاست و خط مشی تخصیص مجدد ، هیات رئیسه تصمیم گرفت که سهمیه های موجود را به ورزشکاران کمیته های ملی المپیک زیر اختصاص دهد :

ورزشکاران زن از کشورهای آلبانی ، گرجستان و مولداوی

ورزشکاران مرد از کشورهای : بلژیک ، کرواسی ، السالوادور ، مغولستان و صربستان

از تمامی ورزشکارانی که از این تخصیص مجدد واپسین منتفع شده اند در جریان رویدادهای گزینشی آزمایش بعمل آمده و پیش از شرکت در المپیک نیز از آنها آزمایش دیگری گرفته خواهد شد .

کد مطلب 3727224

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها