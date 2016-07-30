به گزارش خبرگزاری مهر، هیات رییسه فدراسیون جهانی وزنه برداری تصمیمی را اتخاذ کرد که بر اساس آن از حضور ورزشکاران و داوران (افراد فنی رسمی) روسیه در بازیهای المپیک ریو ممانعت بعمل خواهد آمد. این حکم و تصمیم اتخاذ شده از هم اکنون لازم الاجرا است.

فدراسیون جهانی وزنه‌برداری در سایت رسمی خود تایید کرد فدراسیون وزنه‌برداری روسیه و وزنه‌برداران این کشور قوانین و شرایط جهانی را رعایت نکرده‌اند و با بررسی نمونه‌های وزنه‌برداران و بررسی مجدد، محرومیت تمامی اعضای تیم وزنه‌برداری روسیه در المپیک تایید می شود.

همچنین در بیانیه فدراسیون جهانی آمده است؛ وزنه برداران روسی، بارها یکپارچگی و اتحاد وزنه برداران جهان را خدشه دار کرده اند و بنابراین برای حفظ حرمت این مسابقات، همه این ورزشکاران روسی از المپیک ریو محروم شده اند.

بر طبق حکم و رای کمیته بین المللی المپیک در خصوص حضور ورزشکاران روسی در المپیک ریو که معیار و ملاک صلاحیت ورزشکاران روسی جهت شرکت در بازیهای المپیک را تعیین کرده، هیات رئیسه فدراسیون جهانی وزنه برداری صلاحیت و شایستگی ورزشکاران کاندید و نامزد شده را مورد ارزیابی قرار داد .

هشت ۸ ورزشکار روسی برای شرکت در مسابقات وزنه برداری بازیهای المپیک ریو نامزد شده بودند. نامزدی و کاندیداتوری خانم «تاتیانا کاشیرینا» و خانم «آناستازیا رومانوا» بعلت نقض قانون مبارزه با دوپینگ ملغی گردید .

همچنین نام چهار ۴ ورزشکار دیگر در گزارش مک‌لارن به چشم می خورد که در ناپدید شدن سیستم روش بررسی مثبت ذینفع بوده اند .

بنا بر حکم و رای صادره از سوی کمیته بین المللی المپیک ، "فدراسیونهای بین المللی که اطلاعات موجود در گزارش شخص مستقل را بررسی می کنند ، برای چنین هدفی از آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ اسامی ورزشکاران و فدراسیونهای ملی مشمول را درخواست می کنند . چنانچه هیچکس اعم از ورزشکار ، مقام رسمی یا یک فدراسیون ملی مشمول این موضوع نگردد ممکن است برای ورود( ثبت نام در لیست ورودی) یا اعتبارگذاری در بازیهای المپیک ریو مورد پذیرش و تایید قرار گیرد .

شمول نام ورزشکاران در گزارش شخص مستقل باعث می شود که کمیته بین المللی المپیک معیار و ملاک عدم صلاحیت و شایستگی را مطرح کند. از این بابت ، نیازی وجود ندارد که فدراسیون جهانی وزنه برداری هیچ عمل انجام دهد و حکمی را اتخاذ کند .

علاوه بر این ، بنا بر تازه ترین رای و حکم صادره از سوی کمیته بین المللی المپیک به این شرح است :

تحت این شرایط استثنائی و فوق العاده، ورزشکاران روسی در تمام ۲۸ ورزش المپیک تابستانی باید به ناگزیر عواقب و پیامدهای آنچه با یک مسئولیت پذیری و پاسخگویی جمعی برابر می باشد را بپذیرند تا بتوانند اعتبار ، قابلیت اعتمادو مقبولیت مسابقات المپیک را حفظ نمایند و فرض بیگناهی و بی تقصیری را نمی توان در مورد ایشان بکار برد .

پیرو موارد فوق الذکر ، مایلیم تا آمار و ارقام به شدت ناامید کننده و تکان دهنده مربوط به وزنه برداران روسی را به صورت مجزا و واضح مشخص نماییم .در نتیجه فرایند آنالیز مجدد ترکیبی المپیک لندن و پکن تا امروز ۷ یافته تحلیلی مخرب و منفی تایید شده از ورزشکاران روسی بدست آمده است ، در عین حال دومین موج آنالیز و بررسی مجدد المپیک پکن هنوز در مرحله ای نیست که بتوان اسامی ورزشکاران و کشورها ی مورد بحث را به صورت علنی و آشکار فاش و اعلام نمود .

کمیته بین المللی المپیک از فدراسیونهای بین المللی درخواست کرد تا قوانین و مقررات مربوط به محرومیت همه فدراسیونهای ملی را به کار گیرد و به مرحله اجراء در آورد. بر طبق ماده ۱۲.۴ سیاست مبارزه با دوپینگ فدراسیون جهانی وزنه برداری "چنانچه هر فدراسیون ملی (عضو) ، اعضاء یا مقامات رسمی وابسته به آن به دلیل کردار و عمل مرتبط با دوپینگ یا نقض قوانین مبارزه با دوپینگ موجب بدنامی و بی آبرویی ورزش وزنه برداری شود ، هیات رئیسه فدراسیون جهانی وزنه برداری بنا به صلاحدید خود می تواند در جهت صیانت و حفظ آبرو ، اعتبار، اصول اخلاقی و صداقت ورزش هر گونه اقدام بایسته و مقتضی را صورت دهد " .

بنابر موارد مذکور ، هیات رئیسه فدراسیون جهانی وزنه برداری تصمیم گرفت انتصاب مقامات رسمی فنی ( داوران ) روسی را از بازیهای المپیک ریو ملغی و ابطال کند .

صداقت، درستی و اصول اخلاقی ورزش وزنه برداری به دفعات توسط روسیه (ورزشکاران روسی) خدشه دار و لگدمال شده است ، از اینرو بمنظور حفظ شان و مقام والای ورزش ،یک محرومیت بجا و مقتضی برای ایشان در نظر گرفته شد و به اجرا در آمد .

طبق سیاست و خط مشی تخصیص مجدد ، هیات رئیسه تصمیم گرفت که سهمیه های موجود را به ورزشکاران کمیته های ملی المپیک زیر اختصاص دهد :

ورزشکاران زن از کشورهای آلبانی ، گرجستان و مولداوی

ورزشکاران مرد از کشورهای : بلژیک ، کرواسی ، السالوادور ، مغولستان و صربستان

از تمامی ورزشکارانی که از این تخصیص مجدد واپسین منتفع شده اند در جریان رویدادهای گزینشی آزمایش بعمل آمده و پیش از شرکت در المپیک نیز از آنها آزمایش دیگری گرفته خواهد شد .