فریادرس شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اجرای طرح هادی در روستاها تاثیرات چشمگیری در راستای بالا رفتن سطح بهداشت عمومی و رفاه روستاییان دارد و با اجرای این طرح، سیمای روستا در حال تغییر است که این نیز به نوبه خود سبب رضایت عمومی جامعه می شود.

وی عنوان کرد: تاکنون اجرای طرح هادی در سطح ۳۱۳ روستای استان اجرا شده و برای اجرای این طرح ۲۵۱ میلیارد ریال اعتبار و برای تهیه و بازنگری این طرح ها هشت میلیارد و ۸۲۰ میلیون ریال هزینه شده است.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب استان ایلام گفت: از سال ۸۴ تا کنون بیش از ۲۳ هزار واحد مسکونی کم دوام و غیر مقاوم توسط بنیاد مسکن به بانک‌های عامل معرفی کرده که حدود ۲۰ هزار واحد کم دوام به بانک‌های عامل معرفی و ۱۸ هزار واحد به بهره‌برداری رسیده است.

وی ادامه داد: تاکنون ۵۵ درصد از مسکن‌های روستایی از طرف بنیاد مسکن استان ایلام بازسازی و مقاوم‌سازی و در مجموع ۲۶۰ میلیارد تومان در بحث مقاوم‌سازی و بازسازی مسکن روستایی در اقصی نقاط استان ایلام هزینه شده است.