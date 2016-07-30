جدا کردن بیت امام از رهبری به سود منافقین و آمریکا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی خمینی ظهر شنبه در مراسم گرامیداشت سالگرد آیت اله صالحی مازندرانی، اظهار داشت: اگر مسئولی خلاف کرد باید جلویش را بگیرند، اما رسانهها نباید طوری حرف بزنند که مردم را بهنظام ناامید کنند.
وی ادامه داد: بسیاری از مسئولان ما خودشان در جبههها جنگیدند و از مال دنیا توشهای برنداشتند و بسیاری از آنان با شهدا نسبت دارند، نباید برخی از مسائل، دستاویزی برای تضعیف نظام قلمداد شود.
حجت الاسلام خمینی بابیان اینکه امانتداری یک وظیفه شرعی است، گفت: اسرار مردم، همانند نماز و روزه امانت است و نباید بازگو شود.
وی تصریح کرد: در مسئله کشوری داری، در دنیا و در اسلام مصلحت است که بعضی از نهادها بتوانند برای حفظ یک منفعت بالاتر، سرک بکشند، شنود و بررسی اطلاعاتی انجام دهند، اما نهاد مسئول فقط درهمان حیطه امنیتی باید سرک بکشد و اسلام به او اجازه نداده که اسرار مردم را فاش کند.
نوه امام خمینی (ره) بابیان اینکه خبرنگاران مسلمان و رهرو امام صادق (ع) هستند، خطاب به رسانهها، گفت: رسانهها باید هوشیار بوده و خدا را ناظر بر اعمال خود بدانند و با بازیهای سیاسی آبروی افراد را نبرند، و هر آنچه را به گوششان رسید در سایتها و روزنامههایشان چاپ نکنند.
علی خمینی با تأکید بر اینکه حق نداریم عزتنفس خود را بشکنیم، عنوان کرد: عزتنفس ما یک ودیعه الهی است وما حق نداریم عزت اسلام و کشورمان را بشکنیم و کسی هم حق ندارد با آبرو عزتنفس ما بازی کند.
وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر حفظ روحیه انقلابی و عزت اسلامی در عرصه بینالمللی، خاطرنشان کرد: از اول انقلاب با خیلی از کفار قرارداد بستیم و مذاکره کردیم و مشکلی پیش نیامد، اما اگر تمایلی به کفار پیداکرده و عزتنفس خود را خدشهدار کنیم در امانت الهی خیانت کردهایم.
این مدرس دروس دینی و حوزوی خود را یک طلبه عادی معرفی کرد و بیان کرد: اگر تاکنون هرگونه پیشرفتی داشتم به برکت وجود امام بوده است، هرکسی در جایگاهی که هست باید قدر نعمتهای خداوند را بداند.
وی ادامه داد: نوه امام بودن برایم مسئولیت میآورد که مبادا پایم را کج بگذارم و در آخرت مورد مؤاخذه امام قرار بگیرم.
علی خمینی در بخش دیگری از این سخنرانی، اظهار داشت: اعتراف میکنم که حق امام و رهبری را ادا نکردم، چراکه مجموعه بیت امام خیلی بهتر از این میتوانستیم عمل کنیم که بابت آن شرمندهام، من نخواستم کمکاری کنم ولی خداوند شاهد است که ترجیحاً" نتوانستم بیشتر از این، کاری کنم.
نوه امام با اشاره به اینکه امام خمینی(ره) خیلی به گردن مسئولان حقدارند، گفت: اگر امام نبود خیلی از این مسئولان هیچی نبوده و هیچی نداشتند.
وی در خصوص برادرش، سید حسن خمینی، بیان داشت: خیلی از سایتهای خارجی و کسانی در خارج از کشور و دنبالهرو داخلی و عوام سیاسی برنامهریزی کردند تا ایشان را از رهبری و نظام جدا کنند اما موفق نشدند.
علی خمینی تصریح کرد: در پاسخ برخیها که به ما میگویند کجا از ولایت دفاع کردید، میگوییم ما دفاع کردیم شما ندیدید.
نوه امام خمینی با اشاره به اینکه دشمن نمیخواهد محبت و مؤدت متقابل بین ما و رهبری را ببیند، اظهار داشت: دشمنان ما نشستهاند که بین بیت امام و نظام اسلامی فاصله بیندازند و هر وقت حسن خمینی با رهبری جلسه دارند از داخل و خارج کشور گردهایی میدهند که بین او رهبری جدایی بیندازند.
وی افزود: در سی سال گذشته ایرانی به قدرتمندی امروز و آنهم به رهبری سید علی خامنهای نداشتهایم.
نوه امام با اشاره به انتخابات خبرگان رهبری، اظهار داشت: در انتخابات خبرگان برادرم رد صلاحیت شد و ربطی هم به مسئله امتحان نداشته است اما ایشان حتی یک کلمه از رهبری و نظام گله نکردند و یک هفته قبل از رد صلاحیت و دو هفته بعدازآن در محضر رهبری حاضر شدند و مقام معظم رهبری هم در سالگرد امام خمینی حضور پیدا کردند.
وی در پایان این جلسه، همه شیعیان را به وحدت و یکدلی و تبعیت محض از مقام معظم رهبری دعوت کرد.
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