محمد یوسفی در گفتگو با مهر در واکنش به اخبار منتشر شده در برخی از شبکههای مجازی مبنی بر اینکه تعدادی مرغداری به دلیل استفاده از پودر جیوه و آهن به عنوان خوراک مرغ پلمپ شدهاند، اظهار داشت: ما این موضوع را به شدت تکذیب میکنیم.
وی با بیان اینکه استفاده از پودر جیوه و آهن در خوراک مرغها برای افزایش وزن و سنگین شدن آنها به هیچ عنوان صحت ندارد، تاکید کرد: تولیدکنندگان کشور از هیچ مادهای برای سنگین وزن شدن مرغها استفاده نمیکنند.
رئیس انجمن پرورشدهندگان مرغ گوشتی با اشاره به اینکه خبر فوق شایعهای بیش نیست، افزود: بیشتر اخبار شبکههای مجازی، منابع موثقی ندارند و نمیتوان به آنها استناد کرد.
به گزارش مهر از ساعاتی پیش خبری مبنی بر اینکه مردم تا اطلاع ثانوی مرغ نخرند و نخورند؛ در شبکه های مجازی پخش شده است؛ در خبر مذکور عنوان شده بیش از ۲۰ مرغداری شب گذشته به دلیل استفاده از پودر جیوه و آهن در خوراک مرغ ها پلمب شده اند.
همچنین در این خبر ذکر شده پودر جیوه و آهن ماده ای خطرناک و سرطان زا است که به منظور سنگین وزن شدن مرغ ها از آن استفاده می شود.
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