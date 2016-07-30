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۹ مرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۲۰

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

تکذیب استفاده از مواد سرطان‌زا در خوراک مرغ

تکذیب استفاده از مواد سرطان‌زا در خوراک مرغ

رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی پلمپ تعدادی مرغداری به دلیل استفاده از مواد سرطان‌زا در خوراک مرغ را رد کرد و گفت: این اخبار شایعه‌ای بی‌اساس است.

محمد یوسفی در گفتگو با مهر در واکنش به اخبار منتشر شده در برخی از شبکه‌های مجازی مبنی بر اینکه تعدادی مرغداری‌ به دلیل استفاده از پودر جیوه و آهن به عنوان خوراک مرغ پلمپ شده‌اند، اظهار داشت: ما این موضوع را به شدت تکذیب می‌کنیم.

وی با بیان اینکه استفاده از پودر جیوه و آهن در خوراک مرغ‌ها برای افزایش وزن و سنگین شدن آنها به هیچ عنوان صحت ندارد، تاکید کرد: تولیدکنندگان کشور از هیچ ماده‌ای برای سنگین وزن شدن مرغ‌ها استفاده نمی‌کنند.

رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی با اشاره به اینکه خبر فوق شایعه‌ای بیش نیست، افزود: بیشتر اخبار شبکه‌های مجازی، منابع موثقی ندارند و نمی‌توان به آنها استناد کرد.

به گزارش مهر از ساعاتی پیش خبری مبنی بر اینکه مردم تا اطلاع ثانوی مرغ نخرند و نخورند؛ در شبکه های مجازی پخش شده است؛ در خبر مذکور عنوان شده بیش از ۲۰ مرغداری شب گذشته به دلیل استفاده از پودر جیوه و آهن  در خوراک مرغ ها پلمب شده اند.
همچنین در این خبر ذکر شده پودر جیوه و آهن ماده ای خطرناک و سرطان زا است که به منظور سنگین وزن شدن مرغ ها از آن استفاده می شود.

کد مطلب 3727255

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    نظرات

    • حسن از تهران ۱۵:۴۲ - ۱۳۹۵/۰۵/۰۹
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      فقط تکذیب کردن رو مسولین بدن... اول تکذیب بعدش چند روز سکوت و بعدش پیگیری و برخورد با متخلفین...تا اطلاع ثانوی مرغ نخریم چی میشه مگه...
    • رضایی ۱۶:۱۹ - ۱۳۹۵/۰۵/۰۹
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      متاسفیم که این همه سرهم کلاه میگذاریم و بعد هم انکار میکنیم
    • حسن ۱۸:۵۴ - ۱۳۹۵/۰۵/۰۹
      0 0
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      سلام چرا نظرات و کامنت ها را درج نمی کنید؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!
    • حمیدی ۱۸:۵۸ - ۱۳۹۵/۰۵/۰۹
      0 0
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      بااین دروغ و فساد از مقامات کی این تکذیب را می پذیرد

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