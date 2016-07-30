مصطفی حشوشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دلیل وجود مشکلات زیاد و عدم توجه مسئولان شهرستان به ورزش تکواندو ناچار شده ایم تا رسیدگی به مشکلات، دور تکواندو را خط بکشیم و این ورزش را در شهر تعطیل کنیم.

وی افزود: با هزینه شخصی و مشکلات زیاد برای توسعه ورزش گام برمی داریم تا در جامعه مشکلات و معضلات اجتماعی به حداقل برسد آن وقت تا بحث کمک و توجه به ورزش به میان می آید مسئولان مربوطه می گویند بودجه نیست یا هنوز بودجه ای تصویب نشده است!

رئیس هیئت تکواندوی هندیجان عنوان کرد: ورزش هندیجان و ورزشکاران این شهرستان برای ادامه فعالیت های ورزشی خود با مشکلات زیادی روبرو شده اند.

حشوشی تصریح کرد: مگر می شود در یک شهرستان هیچ خیری وجود نداشته باشد تا به ورزش کمک کند. باور کنید اگر فرزند یکی از مسئولان شهرستان در گرمای حدود ۶۰ درجه سالن با ما تمرین می کرد قول می دهم به ورزش رسیدگی می کردند. گناه ما چیست بچه های مسئولان جزو ورزشکاران نیستند که بدانند چه خبر است.

وی با بیان اینکه مشکلات ورزش تکواندو یکی دو تا نیست گفت: از نظر بهداشت وضع سرویس بهداشتی ها افتضاح است، تشک های فرسوده که هر لحظه امکان دارد بچه ها بر روی آن صدمه ببینند. آبسردکن سالن حدودا بالای ۲۰ سال قدمت دارد و هر لحظه امکان دارد یکی از ورزشکاران را برق بگیرد، نظافت عمومی هم در حد صفر است.

حشوشی ادامه داد: واقعا نمی دانم چطور یک بچه هفت، هشت ساله با این گرما می تواند در سالن تمرین کند.

رئیس هیئت تکواندوی هندیجان اضافه کرد: به نظر شما چه کسی باید به این مشکلات رسیدگی کند؟ انتظار داریم مسئولان وارد گود شوند و به حمایت همه جانبه ورزشکاران به خصوص جوانان رزمی کار بشتابند.

بیمه سالن تمام شده است

وی همچنین عنوان کرد: بیمه سالن ورزشی تمام شده است، اگر برای بچه ها که با عشق در سالن ورزش را دنبال می کنند اتفاق ناگواری رخ بدهد مسئولان ورزش شهرستان چه جوابی برای خانواده های این ورزشکارن دارند.

رئیس هیئت تکواندوی هندیجان خاطرنشان کرد: تیم با هزینه شخصی اداره می شود. متاسفانه برای شرکت در مسابقات استانی مبلغ ورودی را نداشتیم و به هر کجا هم مراجعه کردیم جوابی نگرفتیم.

وی ادامه داد: مسئولان باید برای مشکلات ورزش در کل شهرستان هندیجان چاره اندیشی کنند چرا که دیگر هیئت های ورزشی فعال توان ادامه کار را ندارند و در صورتی که مسئولان به مشکلات مالی ورزشکاران توجه نکنند هیئت ها مجبور هستند از دنیای ورزش خداحافظی کنند.

رئیس هیئت تکواندوی هندیجان بیان کرد: همه ما از ورزش دلزده شده ایم، دریغ از نیم نگاه مسئولان به ورزش و ورزشکاران. به همین دلیل و وجود این مشکلات، ورزش تکواندو را منحل خواهیم کرد.

تبدیل سالن ورزشی به بازارچه

حشوشی اضافه کرد: متاسفانه سالن ورزشی را به بازارچه تبدیل کردند تا به ورزش کمک شود اما نمی دانیم درآمدش به کجا می رود؟ مگر وعده ندادند هر ماه ۵۰۰ هزار تومان به هیئت ها کمک می شود!؟ پس کجا رفت آن همه وعده و وعید.

وی ادامه داد: وقتی هم مراجعه می کنیم و پیگیر می شویم می گویند کار بازدهی نداشته است، اگر بازدهی ندارد چرا درب سالن آن باز است؟ اگر سالن را تحویل بدهند لااقل چند نفر می توانند در آن ورزش کنند.

رئیس هیئت تکواندوی هندیجان تصریح کرد: قبول داریم خود اداره ورزش دارای مشکلات مالی فراوانی است ولی دریغ از کمک سایر ادارت و ارگانها که در شهرستان وجود دارند.

حشوشی بیان کرد: دلسوزان ورزش دارند آرام آرام کنار می روند که این زنگ خطری برای ورزش هندیجان است، چرا که ما دیگر توان اداره و اعزام ورزشکارن را با دست خالی نداریم.

به گزارش مهر، شهرستان هندیجان یکی از شهرستانهای بااستعداد استان خوزستان در رشته های رزمی است که ورزشکارن آن در سالهای گذشته توانسته اند به خوبی در مسابقات ورزشی خوش بدرخشند و به موفقیت های استانی دست یابند اما متاسفانه نبود اسپانسر مالی و از طرفی عدم حمایت قاطع مسئولان شهرستان از ورزشکاران باعث شده بیشتر ورزشکاران بدون دریافت مزد و حتی با هزینه شخصی خود به مسابقات قهرمانی استان اعزام شوند.