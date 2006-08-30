حوزه علميه جامعه الزهراء در مقطع كارشناسي ارشد دانش پژوه مي پذيرد

معاون تحصيلات تكميلي حوزه علميه جامعه الزهرا(س) در گفتگو با خبرنگار حوزوي مهر با اعلام اين خبر گفت: اين پذيرش براساس مصوبه شوراي عالي حوزه در گرايش تفسير و علوم قرآني در سطح سه (كارشناسي ارشد) به صورت غير حضوري در مدت زمان 4 ساله با ارائه 105 واحد برگزار مي شود و در نظر است كه پس از اخذ مجوزهاي لازم از شوراي عالي، 5 رشته ديگر نيز در اين مقطع ايجاد شود.

حجت الاسلام "نوذري" افزود: مواد امتحاني اين آزمون، فقه كتاب حج از «تحرير شرح لمعه» نوشته "طباطبائي" و "خدامي"، اصول: كتاب اصول حلقه ثانيه تاليف " شهيد صدر" و تفسير: از دو كتاب تفسيرسوره نور و طلاق و تحريم و ملكي و قلم تاليف استاد شهيد مطهري (ره) در كنار ادبيات عرب: تجزيه و تركيب سوره ملك خواهد بود، اين آزمون 9 صبح روز جمعه 22 دي سال جاري در محل اين حوزه برگزار مي شود.

معاون پذيرش حوزه علميه جامعه الزهرا ادامه داد: نتايج اين آزمون بر مبناي حداقل نمره ده در هر آزمون، دو هفته بعد از تاريخ برگزاري آزمون اعلام مي شود، كارت ورود به جلسه آزمون نيز از دو روز قبل در ساعات اداري در جامعه الزهراء (س) با ارائه شناسنامه يا كارت شناسايي معتبر به داوطلب يا نماينده او تحويل داده مي شود.

به گزارش مهر، داوطلبان تا پايان شهريور ماه فرصت دارند مدارك خود، شامل فرم ثبت نام، كپي مدرك سطح دو، كپي تمام صفحات شناسنامه، دو قطعه عكس جديد 4*3 پشت نويسي‌شده، رضايتنامه ولي براي خواهران مجرد و همسر براي خواهران متأهل به همراه اصل فيش بانكي به مبلغ 000/30 ريال واريز شده به حساب جاري 89117 – 15020بانك تجارت شعبه بلوار امين قم به نام جامعه الزهراء(س) قابل پرداخت در كليه بانكهاي سراسر كشور به قم ، خيابان بوعلي، جامعه الزهراء(س) ، آموزش تكميلي غير حضوري صندوق پستي3588 _ 37185 ارسال كنند.