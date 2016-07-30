پیکر شهید اعرابیان به سمنان رسید/وداع در نخستین دیدار پس از۳۱ سال

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر پاک شهید اعرابیان که در عملیات ام الرصاص و در سال ۶۴ به درجه رفیع شهادت نائل شده بود پس از تفحص در مناطق جنگی، دقایقی پیش وارد سمنان شد و مورد استقبال مادر، خانواده، دوستان، همرزمان و مردم شهید پرور این شهرستان قرار گرفت.

امروز که نام شهید اعرابیان در سامانه اینترنتی ستاد یادواره سه هزار شهید دفاع مقدس می جویی، در مقابل نامش نوشته شده مفقود الاثر، اما این مفقود الاثری امروز دیگر جای خود را به میهمان معنوی شهر و استانمان داده است پرستوی عاشقی که بال هایش را پس از ۳۱ سال دوباره یافت تا پرکشیدن به سوی خانه را آغاز کرده و در آغوش مادر چشم انتظارش جای بگیرد و چه عارفانه امروز دلبری می کند رضا علی از مادری مهربان که امروز چهره اش نورانی تر از هر زمانی است.

رضا علی بازگشت ... این را می توان از نجواهای مادرانه حاجیه خانم اعرابی دریافت که به همسرش می گوید، رضای من باز گشت و امروز اشک و شوق و آه و ناله و افسوس را برای مردم دیارمان آورد اما چقدر سبکبال.

و در این بین مردم ما چه مهربان مردمی هستند که رضا علی را پس از ۳۱ سال این چنین استقبال می کنند از سمنان خبر می رسد آئین وداع با این شهید دفاع مقدس با حضور اقشار مختلف مردم در حال برگزاری است و پیکر پاکش صبح فردا، یکشنبه ابتدا در سمنان تشییع و سپس در روستای محل زادگاهش یعنی روستای دلازیان به خاک سپرده می شود.

شهید اعرابیان چند روزی است که از خاک درآمده و این بار در خاک زادگاه به آرامش می رسد اما در این بین دلتنگی های ۳۱ ساله مادری به اتمام رسید که منتظر پنج شنبه های دلتنگی بود تا بداند این گلزار مطهر فرزندش است و از امروز هر زمان که دلتنگ فرزند بشود، مکانی برای خلوت های مادرانه اش دارد.

شهید اعرابیان البته تنها نیامده است و یک شهید گمنام را نیز با خود به سمنان آورده که قرار است آئین تشییع پیکر پاک این شهدا در گروه پدافند هوایی سمنان همزمان با صبح دوشنبه برگزار شود.