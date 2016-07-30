ایرانشهر – جلگه مسدود شد/ ترافیک در محورهای شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس راه راهور ناجا اعلام کرد: در شمال استان کرمان (اکثر محورها) سیستان و بلوچستان (محورهای خاش ایرانشهر ، ایرانشهر سرباز) کهگیلویه و بویراحمد (محور یاسوج اصفهان) مازندران (آزادراه چالوس مرزن آباد) بارش پراکنده باران گزارش شده است.

بنا بر این گزارش، ترافیک در محور هراز (محدوده های پارک جنگلی آمل و سه راهی چلاو) چالوس کرج (محدوده مرزن آباد تا دزدبن) فیروزکوه (محدوده کارسالار و تونل شیرگاه) استان گیلان (محور رشت قزوین محدوده امام زاده هاشم) و البرز باند جنوبی آزادراه کرج قزوین (از مهرشهر تا پل فردیس) و باند جنوبی آزادراه تهران کرج (از پل فردیس تا تا پل کلاک) نیمه سنگین است.

ایرانشهر – جلگه مسدود شد

پلیس راه راهور ناجا همچنین اعلام کرد: محور ایرانشهر – جلگه (محدوده روستای بهشت آباد) در استان سیستان و بلوچستان به دلیل بارش شدید باران و طغیان رودخانه تا اطلاع ثانوی مسدود شد.

سایر محورهای مواصلاتی کشور ازر جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار هستند.

