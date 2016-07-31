اوج هیجان را در مرتفع ترین مسیر شیشه ای دنیا تجربه کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، آسمان خراش «جینماو» در شهر شانگهای چین دارای ۸۸ طبقه و ۴۲۰.۵ متر ارتفاع است که مسیر شیشه ای را بر فراز ۳۴۰ متری از سطح زمین تعبیه کرده است.

این مسیر هیجان انگیز بدون نرده است و علاقمندان به انجام کارهای پر مخاطره می توانند با قدم زدن بر روی آن به مدت ۳۰ دقیقه، مسیری را تجربه کنند که گویی در حال راه رفتن در هوا هستند.

طول این مسیر هیجان انگیز ۶۰ متر است و یک طناب محافظتی به افراد وصل می شود تا از سقوط آنها جلوگیری کند.

به دلیل رعایت مسائل ایمنی، ظرفیت این مسیر شیشه ای حداکثر ۱۵ نفر است.

بلیط راه رفتن بر روی بلندترین مسیر شیشه ای دنیا ۵۸ دلار است.