  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۰ مرداد ۱۳۹۵، ۹:۱۷

۳۰ دقیقه در هوا راه بروید!

اوج هیجان را در مرتفع ترین مسیر شیشه ای دنیا تجربه کنید

اوج هیجان را در مرتفع ترین مسیر شیشه ای دنیا تجربه کنید

در یک آسمان خراش در شهر شانگهای چین با ساخت بلندترین مسیر شیشه ای جهان راهی برای علاقمندان کارهای هیجان انگیز باز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آسمان خراش «جینماو» در شهر شانگهای چین دارای ۸۸ طبقه و ۴۲۰.۵ متر ارتفاع است که مسیر شیشه ای را بر فراز ۳۴۰ متری از سطح زمین تعبیه کرده است.

این مسیر هیجان انگیز بدون نرده است و علاقمندان به انجام کارهای پر مخاطره می توانند با قدم زدن بر روی آن به مدت ۳۰ دقیقه، مسیری را تجربه کنند که گویی در حال راه رفتن در هوا هستند.

طول این مسیر هیجان انگیز ۶۰ متر است و یک طناب محافظتی به افراد وصل می شود تا از سقوط آنها جلوگیری کند.

به دلیل رعایت مسائل ایمنی،  ظرفیت این مسیر شیشه ای حداکثر ۱۵ نفر است.  

بلیط راه رفتن بر روی بلندترین مسیر شیشه ای دنیا ۵۸ دلار است.

کد مطلب 3727401
علیرضا کمندی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها