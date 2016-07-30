برای هدایت تیم بسکتبال شهرداری گرگان به توافق رسیدیم

محمدمهدی ایزدپناه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مذاکراتی با مسئولان شهرداری گرگان داشتیم و برای هدایت نماینده بسکتبال گرگان به صورت شفاهی به توافقاتی دست پیدا کردیم.

وی افزود: طی مکاتباتی، نفرات مورد نظر را به مسئولان شهرداری گرگان اعلام کردیم تا با پاسخ آنها به صورت رسمی کار را شروع کنیم.

سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان تصریح کرد: فصل جدید لیگ برتر بسکتبال کشور آبان ماه آغاز می‌شود و امیدواریم تمرینات تیم را از هفته جاری شروع کنیم تا از تیم‌های دیگر عقب نمانیم.

ایزدپناه با اشاره به بودجه در نظر گرفته شده برای تیم بسکتبال شهرداری گرگان در فصل جدید، خاطرنشان کرد: بودجه قطعی هنوز مشخص نشده، اما به احتمال زیاد مانند پارسال خواهد بود و نفرات مورد نظرمان را باید بر اساس بودجه تعیین شده، جذب کنیم.

وی ادامه داد: ما هم دوست داریم بهترین بازیکنان را جذب کنیم، اما شرایط مالی طوری نیست که بازیکنان درجه یک بیاوریم.

ایزدپناه با بیان اینکه در فصل جدید از بازیکنان بومی بیشتر استفاده خواهد کرد، گفت: باشگاه نیز موافق استفاده از بازیکنان بومی است و در گرگان بازیکنان جوان خوبی وجود دارند، باید صبور باشیم و شرایطی ایجاد کنیم تا حداقل ۵۰ درصد تیم را بازیکنان بومی تشکیل دهند.

وی با بیان اینکه هدف تیم شهرداری گرگان کسب مقام‌های اول یا دوم در لیگ برتر بسکتبال نیست، یادآور شد: هدف ما بستن تیمی خوب و آبرومند برای حضور در لیگ برتر است، فصل گذشته اگر یک بازیکن خارجی دیگر جذب می‌کردیم، این شانس را داشتیم تا به جمع چهار تیم پایانی صعود کنیم.

وی افزود: البته در فصل گذشته از قرعه کشی برای انتخاب میزبان دور سوم لطمه زیادی خوردیم و در اکثر بازی‌های این دور مهمان بودیم که در نتیجه نگرفتن تیم تاثیر زیادی داشت.