مهدی برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری هشتمین دوره طرح ولایت استان قزوین اظهار کرد: هشتمین دوره طرح ولایت این استان با شرکت بیش از ۴۰۰ دانشجو از دانشگاه‌های استان قزوین از اول مرداد ماه در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی استان قزوین آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه طرح ولایت یکی از مهمترین و اساسی‌ترین برنامه‌های بسیج دانشجویی است، افزود: طرح ولایت در قالب دوره اندیشه اسلامی برای دانشجویان با هدف تقویت و ارتقاء سطح علمی و دینی دانشجویان برای حضور در جامعه برگزار می‌شود که طول مدت دوره ۱۴ روز است.

مسئول بسیج دانشجویی استان قزوین تصریح کرد: این طرح با حضور اساتید و روحانیون کشوری و استانی در زمینه‌های معرفتی، تربیتی، اخلاقی، بصیرتی و فرهنگی برگزار شده و کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی نیز برای دانشجویان در طول این دوره برگزار شد.

برزگر خاطرنشان کرد: دیدار با خانواده شهدا، برگزاری دوره‌های علمی در زمینه‌های مختلف، برگزاری نشست‌های تخصصی از دیگر برنامه‌های اجرایی در دوره طرح ولایت است.

وی یادآور شد: دوره اسلامی طرح ولایت با هدف رفع شبهات دینی دانشجویان دانشگاه‌های استان قزوین و افزایش سطح آگاهی دانشجویان در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برگزار شده است.

مسئول بسیج دانشجویی استان قزوین همچنین از برگزاری دوره تداوم بعد از اتمام دوره طرح ولایت نیز خبر داد و گفت: این دوره با هدف حفظ و ثبات مسائل عنوان شده برگزار می‌شود.

برزگر عنوان کرد: بعد از اتمام دوره طرح ولایت از دانشجویان توانمند برای شرکت و همکاری در بسیج دانشجویی در زمینه‌های مختلف دعوت می‌شود.

وی یادآورشد: دانشجویان سرمایه‌های ملی هستند و امیدواریم با آگاه سازی نسل جوان بتوانیم ضمن مقابله با توطئه های دشمنان انقلاب اسلامی در مسیر حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی تلاش کنیم.