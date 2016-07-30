روحانی روز ملی مغرب را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی رئیس‌ جمهور کشورمان در پیامی به «محمد ششم» پادشاه مغرب، فرا رسیدن روز ملی این کشور را به وی و مردم این کشور تبریک گفت.

متن پیام روحانی به این شرح است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

عالیجناب محمد ششم

پادشاه مغرب

السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

فرا رسیدن روز ملی کشور دوست و برادر پادشاهی مغرب را به جناب‌عالی و مردم آن کشور صمیمانه تبریک می‌گویم.

امیدوارم در پرتو تلاش‌های همه جانبه مسئولین دو کشور و اراده سیاسی موجود در ایران و مغرب، همواره شاهد تقویت روزافزون روابط دوجانبه در زمینه‌های مختلف باشیم.

از خداوند متعال، سلامتی و موفقیت آن جناب و بهروزی و سرافرازی مردم مغرب را مسألت دارم.

حسن روحانی

رئیس‌ جمهوری اسلامی ایران»