حجت الاسلام عبدالله رضایی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برگزار کردن دهه کرامت روحیه انقلابی و دفاع‌پذیری را در جوانان گسترش می‌دهد.

وی با بیان اینکه فلسفه وجودی هفته کرامت آغاز دهه کرامت و انتهای آن میلاد امام رضا(ع) است، یادآور شد:‌ هدف از دهه کرامت هماهنگ کردن نظرات و پیشنهادات شورای کرامت شهرستان است که باید هر سال باشکوه‌تر برگزار شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شادگان ادامه داد: برگزاری برنامه‌های دهه کرامت به مردمی بودن آن است که مردم در برنامه‌ها حضور گسترده داشته باشند.

حجت الاسلام رضایی نسب در پایان تصریح کرد: برنامه های اعتقادی و معنوی در راس همه امور است و دهه کرامت فرصتی طلایی برای مصون سازی جامعه از هجمه فرهنگی است.