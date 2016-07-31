والیبال به نماد ورزش ورامین تبدیل شده است

محمدرضا یوسفی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که باید زمینه حضور سرمایه گذاران را در امر ورزش فراهم آورد، اظهار داشت: تلاش داریم تا از ظرفیت سرمایه گذاران برای رشد و توسعه ورزش شهرستان استفاده کنیم.

فرماندار ورامین توجه به ورزش پایه را بسیار مهم و ضروری دانست و افزود: باید از ظرفیت های بومی و همچنین پتانسیل سرمایه گذاران برای رشد و توسعه ورزش پایه در ورامین استفاده کرد.

وی ادامه داد: نونهالان و نوجوانان مستعدی در شهرستان ورامین و در رشته های مختلف ورزشی حضور دارند که باید زمینه آموزش و رشد آنان را از سنین پایه فراهم آورد.

فرماندار ورامین با اشاره به جایگاه ورزش والیبال در میان هواداران و مردم این منطقه گفت: امروز والیبال با توجه به حضور هواداران خونگرم ورامینی، به عنوان نمادی از ورزش شهرستان محسوب می شود.

وی بیان داشت: مجموعه فرمانداری از رشد و توسعه والیبال در شهرستان ورامین حمایت می کند و امیدوار است تا زمینه حضور نماینده این منطقه در لیگ برتر فراهم آید.