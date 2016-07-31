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۱۰ مرداد ۱۳۹۵، ۸:۳۱

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران قرچک:

دستاوردهای فرهنگی شهدا در قرچک رونمایی می شود

دستاوردهای فرهنگی شهدا در قرچک رونمایی می شود

قرچک-رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان قرچک گفت: همزمان با هفته دفاع مقدس از چند دستاورد فرهنگی شهدا با حضور مسئولان رونمایی می شود.

آزمان کادری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که امروز تعمیق و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت یک ضرورت انکار ناپذیر محسوب می شود، اظهار داشت: امروز دشمن تلاش دارد تا به وسیله ابزارهای مختلف، از گسترش فرهنگ ایثار و شهادت جلوگیری کند، چرا که می داند یکی از پایه های قدرت نظام اسلامی روحیه شهادت طلبی ملت ایران است.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان قرچک افزود: در این میان همه مردم و مسئولان برای گسترش فرهنگ ایثار و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا وظیفه دارند و در این میان هفته دفاع مقدس، فرصت گرانبهایی را در اختیار فعالان فرهنگی و مسئولان قرار می دهد.

وی با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته برای برگزاری باشکوه هفته دفاع مقدس در قرچک ادامه داد: تلاش داریم تا هفته دفاع مقدس با شکوه خاصی در این شهرستان برگزار و برنامه های فرهنگی متعددی اجرا شود.

کادری اضافه کرد: برنامه ریزی لازم برای برگزاری یادواره شهدای شهرستان قرچک با حضور رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور در هفته دفاع مقدس انجام شده است.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان قرچک گفت: همزمان با هفته دفاع مقدس از چند دستاورد شهدا با حضور مسئولان رونمایی می شود.

کد مطلب 3727452

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