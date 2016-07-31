به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق، «داغر الموسوی» عضو ارشد نیروهای حشد الشعبی در سخنانی با اشاره به عملیات آزادسازی جزیرة الخالدیة اظهار داشت: نیروهای امنیتی به زودی جزیرة الخالدیه را به طور کامل آزاد خواهند کرد.

بر اساس این گزارش، وی همچنین تصریح کرد: عملیات آزادسازی جزیرة الخالدیه از چهار محور پیگیری خواهد شد.

این در حالی است که «علی داود» رئیس شورای منطقه الخالدیه نیز پیشتر در این باره گفته بود: نیروی هوایی عراق، ائتلاف مقابله با داعش و نیروهای حشد الشعبی و عشایر عراق نیز عملیات آزادسازی جزیرة الخالدیة را پشتیبانی می کنند.

گفتنی است گروه تروریستی داعش در اواسط سال ۲۰۱۴ جزیره الخالدیه را به اشغال خود درآورد. این منطقه از جمله مهمترین پایگاه های داعش در عراق به شمار می رود.