به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین خیریه شنبه شب در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه بازار کشورهای عراق و افغانستان از جمله بازارهای هدف برای صنعت مرغداری استان است، یادآور شد: در حال حاضر کشور ترکیه در عراق و کشور پاکستان در افغانستان از رقبای ما در این بازارها محسوب می‌شوند و کشور ترکیه زمانی که بازارش دچار تنش می‌شود و تغییر می‌یابد دولت برای حمایت از تولیدکنندگان سوبسید پرداخت می‌کند.

وی ادامه داد: زمانی که صاحبان صنعت مرغداری کشور دچار بحران می‌شوند به دلیل اینکه مشوق‌های صادراتی ندارند و یا سوبسید از سوی دولت پرداخت نمی‌شود قابل رقابت با رقبای خود در بازارهای هدف کشورهای مجاور نیستیم و بازارهای دائمی خود را از دست می‌دهیم.

خیریه افزود: پیشنهاد می‌شود در این مواقع دولت سوبسید برای صادرات و یا مشوق‌های صادراتی داشته باشد تا بازار کشورهای هدف صنعت دام و طیور ثابت بماند.

صاحب صنعت طیور خراسان جنوبی با بیان اینکه خروج دانه از کشور به افغانستان اشکالی ندارد ولی ورود محصولات کشاورزی از افغانستان به ایران به سبب نداشتن برخی از استانداردهای مورد نظر با اشکال مواجه است، یادآور شد: در نمایشگاهی که اخیراً در افغانستان دایر شده بود وزیر صنایع قول دادند با کشور افغانستان در این زمینه همکاری کنند تا مشکل ورود محصولات کشاورزی از افغانستان برطرف و توازن تجاری به یکدیگر نزدیک شود.

خیریه یکی دیگر از مشکلاتی که صاحبان صنایع طیور در استان با آن مواجه هستند قیمت پایین محصول تولید شده در بازار دانست و افزود: این امر حدود دو سال است که سبب ضرر و زیان مرغداران شده و مجبور هستند محصول تولیدی خود را زیر قیمت تمام شده به بازار عرضه کنند.

وی با اشاره به بالا بودن بهره وام‌هایی که به تولیدکنندگان بخش طیور پرداخت می‌شود، اضافه کرد: این تسهیلات با تولید و قیمت تمام شده محصول در بخش صنعت طیور هم‌خوانی ندارد..

خیریه با بیان اینکه قیمت نهاده‌ها افت و خیز زیادی دارد، گفت: مشکل اصلی بازار صنعت طیور قیمت پایین محصولات تولید شده است و درخواست می‌شود تا این موضوع مورد بررسی قرار گیرد و تولیدات این صنعت به گونه‌ای قیمت‌گذاری شوند که صاحبان این صنعت مجبور به عرضه محصولات خود با زیرقیمت تمام شده نشوند.

وی با اشاره به اینکه در تمام کشور در بخش صنعت طیور با مازاد تولید مواجه هستیم و جابه جایی تولیدات در بین استان‌ها مشکلات این صنعت را برطرف نمی‌کند بلکه باید به فکر صادرات دام و طیور به خارج از کشور باشیم، یادآور شد: بهترین گزینه برای این امر در نظر گرفتن مشوق‌های صادراتی بوده تا بتوانیم در بازارهای جهانی با رقبای خود رقابت سالمی داشته باشیم.