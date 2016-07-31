طرح قرآنی ۱۴۵۰ در ۴۵ کلاس کانون های مساجد کردستان آغازشد

کامل گلباغی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اجرای طرح قرآنی ۱۴۵۰ همزمان با کانون های مساجد کشور در کردستان هم آغاز شده است، گفت: ثبت نام در این طرح در کانون های مساجد از اوایل مردادماه امسال آغاز شد و امروز همزمان با سراسر کشور کلاس های این طرح برگزار شد.

وی با بیان اینکه در کردستان ۴۵ کلاس در راستای اجرای این طرح تشکیل شده است، عنوان کرد: مدت دوره ۱۶ جلسه حضوری شامل ۳۲ ساعت آموزش است.

وی اظهارداشت: محتوای آموزش های این دوره شامل روخوانی و روانخوانی، حفظ و مفاهیم سوره مبارکه حدید شامل ۲۹ آیه است.

مسئول دبیرخانه هیئت نظارت بر کانون های فرهنگی هنری مساجد کردستان با بیان اینکه کانون های فرهنگی هنری بویژه کانون تخصصی قرآن، وخانه های نور مجری طرح ۱۴۵۰ هستند، بیان کرد: ۱۵ جلسه این دوره، آموزشی و یک جلسه هم آزمون نهایی آن برگزار می شود.

گلباغی افزود: پس از فضاسازی و ثبت نام و کلاس‌بندی مخاطبان، کلاس‌های روخوانی وروانخوانی، مفاهیم، حفظ و تثبیت آن به‌ همراه جلسات ارائه محفوظات و رفع اشکال برگزار شده و مخاطبان تحت نظر معلمان دوره‌ها و با استفاده از رسانه‌های آموزشی، عبارات و آیات مربوطه را حفظ می کنند.

وی تشویق و ترغیب عموم علاقمندان، جهت پرداختن به امر حفظ آیات قرآن کریم، به عنوان یک ارزش اسلامی، ترویج «باورها» و «رفتارها» برای تحقق شعار سال، زمینه سازی جهت دستیابی به منویات مقام معظم رهبری در خصوص تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن از جمله اهداف طرح قرآنی ۱۴۵۰ ذکر کرد.

گفتنی است، طرح قرآنی ۱۴۵۰ از دوم مرداد جاری با مشارکت شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی و با محوریت سوره مبارکه حدید از سوی شبکه قرآن سیما اجرایی شده و از امروز هم در کانون های مساجد سراسر کشور اجرای این طرح آغاز شده است.