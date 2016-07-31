دولت حمایت ویژه از بخش تولید در خراسان جنوبی داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین قربانی راد شنبه شب در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان جنوبی با اشاره به بازدید استاندار خرسان جنوبی از مرز ماهیرود، بیان کرد: این بازدید بدون اطلاع دادن به تجار و بازرگانان انجام شده است.

ادامه داد: این در حالی است که باید در خصوص وضعیت بازارچه‌ها و مشکلات آنها از تجار و مسئولان در اتاق بازرگانی نظرخواهی می‌شد.

وی با اشاره به مشکلات خشکسالی، بی آبی و کم رونقی بخش کشاورزی گفت: در این شرایط نیاز داریم دولت حمایت ویژه ای از بخش تولید و سرمایه گذاران در این استان داشته باشد.

وی با بیان اینکه در برخی واحدهای تولید ما کارگران بیش از ۶ ماه حقوق دریافت نکرده‌اند، بیان کرد: بی تفاوتی به اوضاع بخش تولید عواقب جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.

شرایط سخت بانکی برای تسهیلات

مهدی پارسا، رئیس اداره صنایع فلزی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با اشاره به مشکلات اقتصادی در سطح کشور و استان گفت: با اعتبارات دولتی به تنهایی نمی‌توان واحدهای صنعتی را راه اندازی کرد.

وی با بیان اینکه تسهیلاتی که در حال حاضر اعطا می‌شود از محل منابع داخلی خود بانک‌ها است، بیان کرد: از بانک‌ها خواسته شده که بدهی معوق را لحاظ نکنید.

وی با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان و سرمایه گذران در زمینه دریافت وثیقه های سنگین برای دریافت تسهیلات گفت: بانک‌ها برای جبران ریسک و برگشت سرمایه از متقاضی شرایط سنگینی می‌گذارند.

وی با بیان اینکه بانک‌ها حتی واحد داخل شهرک صنعتی را برای وصیغه قبول نمی‌کنند و این در حالی است که طبق قانون باید انجام شود، بیان داشت: حتی صندوق سرمایه گذاری ضمانت کوچک را خیلی از بانک‌ها آیین نامه‌اش را قبول ندارند.

پارسا با بیان اینکه تمام مشکلاتی که در واحدهای تولیدی ایجاد می‌شود مربوط به خود بانک‌ها است، گفت: سرمایه در گردش را برای متقاضی استمهال کردند فقط برای اینکه بدهی های خود را کاهش دهند و هر کس استمهال انجام می‌دهد فقط آن طرف بدبخت تر می‌شود.

بهره برداری از پروژه سیمان باقران نیازمند ۲۰ میلیارد تومان اعتبار

محمد نصیری عضو دیگر هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بیرجند کمبود نقدینگی و مشکل اعتبار سبب تأخیر افتادن افتتاح کارخانه سیمان باقران عنوان کرد و افزود: با راه اندازی وبهره برداری کارخانه سیمان باقران درمیان می‌توان شاهد ایجاد توسعه اشتغال، توسعه اجتماعی و اقتصادی بوده و با اشتغالزایی از روی آوردن جوانان به سمت مواد مخدر جلوگیری و کمک معیشتی بزرگی را دنبال کند.

وی ادامه داد: پروژه سیمان باقران نیاز به سرمایه‌گذاری ثابت دارد و تکمیل و بهره‌برداری این پروژه نیازمند ۲۰ میلیارد تومان اعتبار است.

علیرضا خامه زر، خزانه دار اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به راهکار رفع مشکلات واحدهای صنعتی اظهار کرد: دولت باید ابتدا در ایجاد روابط بین‌المللی برای دسترسی به بازارهای جهانی به بخش خصوصی کمک کند و تنها راه برون‌رفت از شرایط فعلیِ تولید، تسهیل صادرات و مشوق های صادراتی است.

وی بیان داشت: قطعا دستگاه دیپلماسی کشور و سازمان توسعه تجارت شرایط صادرات را برای بخش خصوصی تسهیل کنند، طبیعتاً افزایش صادرات بخش خصوصی، رونق اقتصاد را در بر خواهد داشت.

وی افزود: کاهش نرخ سود بانکی از اقدامات موثر اخیر دولت بود و به نظر می‌رسد دولت باید همزمان دو حرکت موازیِ افزایش تعاملات بین‌المللی به منظور تسهیل صادرات و کمک در شناسائی بازارهای جدید و نیز تزریق تسهیلات به واحدهای صادرات‌گرا و دارای بازار فروش که تزریق سرمایه در گردش می‌تواند به تولید و فروش بیشتر آن‌ها بی انجامد.

وی ادامه داد: به این ترتیب واحدهای فعال، فعال‌تر می‌شوند و این موضوع می‌تواند به خروج از رکود به طور قابل ملاحظه‌ای کمک کند.