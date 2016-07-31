عزیز اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه باز شدن گره کور رکود به دست تیم اقتصادی دولت امکان پذیر است، اظهار کرد: در سیستم بانکی گردش مالی کشور بسته شده است از طرفی دولت مدعی است در حال پایین آوردن نرخ تورم بوده از طرفی دیگر قدرت خرید مردم در حال پایین آمدن است.

اکبریان با تاکید بر اینکه دیگر کسی به دنبال خرید سنگ، کاشی، گچ، سیمان و ابزار آلات نیست به دلیل اینکه قدرت خرید مردم پایین آمده است، گفت: در حال حاضر بیشترین حجم خرید و فروش را در فروشگاه‌های مواد غذایی شاهد هستیم.

تیم اقتصادی دولت مسیر صادرات را هموار کند

رئیس کمیسیون صنایع مجلس دهم به کارخانه ای در استان قزوین اشاره کرد که در مراسم افتتاحش شرکت کرده و گفت: در حال حاضر در انبار این کارخانه ۵۰ میلیارد کاشی و سرامیک موجود است ولی به دلیل بدهی ۲۰۰ میلیونی به بیمه حساب های این کارخانه مسدود شده وقتی بازاری برای خرید و فروش وجود نداشته باشد سرنوشت کارخانجات همین می شود.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت باید بسته های تشویقی برای صادرات در نظر بگیرد، گفت: تیم اقتصادی دولت باید مسیر تحقق و شکوفایی اقتصاد را هموار کند دولت صادرکننده و وارد کننده نیست باید نقش تسهیل گری در امر صادرات و واردات ایفا کند.

تک رقمی شدن تورم منجر به رکود شده است

وی با طرح این مثال که دیگر دولت ها با کارخانه های مانند رنو، پژو و هیوندای قرارداد می بندند و بخش خصوصی کارها را انجام می دهد، گفت: برنامه ریزی برای ورود بخش خصوصی به حوزه اقتصاد نباید فراموش شود.

اکبریان با طرح این سوال که چه کسی گفته باید نرخ تورم تک رقمی شود در حالی که نرخ سود بانکی بالاتر می رود، گفت: بنده دوره قبل نیز در کمیسیون صنایع مجلس حضور داشته ام اعضای کمیسیون با مذاکراتی که با تیم اقتصادی دولت داشته بارها و بارها متذکر شده اند تک رقمی شدن نرخ تورم خوب است ولی اگر منجر به رکود شود، فاجعه می آفریند.

رئیس کمیسیون صنایع مجلس دهم با تاکید بر اینکه این فاجعه در حال اتفاق افتادن است، گفت: متاسفانه در دولت بر طبل تک رقمی شدن نرخ تورم می کوبند باید تلاش کنیم این تفکر از دولت جدا شود در حال حاضر نیز رئیس مجلس و دیگر کمیسیون ها در حال مذاکره با تیم اقتصادی دولت هستند تا در این حوزه فرجی حاصل شود.

سود بانکی باید کمتر از نرخ تورم باشد

وی با اشاره به اینکه دولت مدعی است نرخ تورم ۹ درصد شده است باید نرخ سود بانکی نیز ۷ درصد شود، با طرح این سوال که آیا دولت می تواند نرخ سود بانکی را به ۷ درصد برساند، گفت: سود بانکی باید زیر قیمت تورم باشد در حالی که نرخ سود بانکی به ۱۷ درصد رسیده است.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه باید نرخ تورم به همراه نرخ سود بانکی تک رقمی شود، گفت: اگر این مهم به طور هماهنگ محقق نشود شاهد رکود خواهیم بود همانطور که در حال حاضر رکود را شاهد هستیم بازار راکد بوده شرکت های تولیدی، تولیدشان انباشته شده و خریدی انجام نمی شود مسیر صادرات هموار نیست بعد دولت مدعی تک رقمی شدن تورم است.