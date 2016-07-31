گره زدن رفع مشکلات اقتصادی کشور به رابطه با آمریکا اشتباه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود محمدی شاهرودی شامگاه شنبه در آئین گرامیداشت مقام ۵۷شهید خیابان شهید مدنی شاهرود به میزبانی مسجد امام جعفر صادق(ع) این شهر، ضمن بیان اینکه در هیچ جای اقتصاد مقاومتی نیامده که ما با روابط آمریکا می توانیم مشکلاتمان را رفع کنیم، ابراز داشت: استقامت کلید اقتصاد مقاومتی است لذا باید بدانیم که در تاریخ صدر اسلام چه مصیبت هایی در برابر ظالمان بر پیامبر(ص) گذشت، امروز تاریخ آن زمان اسلام در حال تکرار است و باید به گفتمان ولایت و جهاد کبیر دقت کنیم.

وی افزود: دشمنان به دنبال تغییر در ذهن و فکر جوانان ما هستندتا با اینکار برنامه های خود را پیاده کنند لیکن نباید رفع مشکلات مردم را به روابط با آمریکا و متحدانش گره زد.

دشمن به دنبال زمینه های نفوذ است

رئیس بسیج طلاب کشور با بیان اینکه دشمن از هر غفلت ما برای نفع خود بهره برداری می کند، گفت: باید هوشیار باشیم چرا که دشمن بیش از دوهزار شبکه ماهواره ای و ۱۶۰شبکه فارسی زبان را پوشش می دهد و برای جوانان ما برنامه هایی مدون دارد پس باید تفکر حاکم بر جامعه، تفکر استکبار ستیزی باشد.

محمدی شاهرودی ایستادگی و جهاد فرهنگی را جهاد اکبر در دوران معاصر خواند و ابراز داشت: مجاهدان جهاد کبیر افسران جنگ نرم هستند لذا باید تفاوت های عصر ما با رسول اکرم (ص) را درک کنند، امروزه ماهواره ها و غول های رسانه ای و تبلیغاتی استکباری علیه دین و مذهب فعالیت می کنند که مقابله با آنها کار بسیار سخت و دشوار را می طلبد.

وی با بیان اینکه شبکه های ماهواره ای برای استحاله فرهنگی و تسخیر ذهن و فکر تصمیم گیران آینده نظام از حربه های فرهنگی و جنگ نرم استفاده می کنند، افزود: پادزهر این هجوم فرهنگی، اشاعه فرهنگ دینی، اسلامی و هویت دینی یا همانگونه که مقام معظم رهبری بر آن تاکید دارند، مبارزه با شبیخون فرهنگی است.

مدیران در عمل اقتصاد مقاومتی را نشان دهند

رئیس بسیج طلاب کشور با بیان اینکه مسئولان ما باید شعار اقتصاد مقاومتی را با عمل همراه سازند، گفت: امروزه به جای اینکه مسئولان ما اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری را در عمل نشان دهند با اخذ حقوق های نجومی، به اشرافی گری دامن می زنند لذا این امر باید اصلاح شود.

محمدی شاهرودی با اشاره به اینکه امروز ذائقه مدیران ما تغییر کرده است، ابراز داشت: مدیریت و سطح فکر در زمان پیروزی انقلاب اسلامی و مدیریت جهادی دوران دفاع مقدس امروز کمرنگ شده است.

وی افزود: ما زمانی می توانیم شعار عدم واردات کالاهای لوکس، اقتصاد مقاومتی، اقدام، عمل و... دهیم که خودمان به آن عمل کنیم نه حقوق های نجومی بگیریم و نه خودروهای لوکس سوار شیم که این امر متاسفانه امروزه بسیار دیده می شود.

پخش کلیپ، مداحی، بیان خاطرات شهدا، تقدیر از همرزمان شهیدان و ... از بخش های دیگر این مراسم معنوی بود.