افزایش احتمال جدایی بازیکن ایرانی - دانمارکی سپاهان

به گزارش خبرنگار مهر، دنیل نوروزی بازیکن ایرانی - دانمارکی است که امسال با نظر عبدالله ویسی به تیم فوتبال سپاهان اصفهان پیوست ولی به خاطر مشکل کارت پایان خدمت هنوز مجوز بازی در این تیم را به دست نیاورده است.

سپاهان برای پست دفاع چپ روی این بازیکن حساب کرده بود ولی همچنان نمی‌تواند این بازیکن را به میدان بفرستد. این در حالی است که نوروزی نامه‌ای را از دانمارک برای حل مشکل پایان خدمتش ارائه داده ولی این نامه مورد قبول مسئولان نظام وظیفه قرار نگرفته است.

در صورتی که مشکل کارت خدمت نوروزی حل نشود، به احتمال زیاد سپاهان قید این بازیکن را می‌زند و نوروزی به دانمارک بازخواهد گشت.