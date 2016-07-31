به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ محمدحسین حمیدی - رییس پلیس راه راهور ناجا با اشاره به جزییات تصادف اول که ساعت ۱۹:۳۰ پنجشنبه هفتم مرداد رخ داده گفت: واژگونی یک دستگاه سواری پراید در کیلومتر ۵۵ محور اسپیران استان آذربایجان شرقی به کشته شدن دو نفر و مجروح شدن سه نفر ختم شده است. علت این حادثه رعایت نکردن نکات ایمنی و نکشیدن ترمز دستی در سراشیبی، گزارش شده است.

وی افزود: تصادف مهم دوم، در نتیجه تصادف یک دستگاه زانتیا با پژو ۲۰۶ اتفاق افتاده که منجر به فوت دو نفر و مجروح شدن هفت نفر شده است.

طبق گفته سرهنگ حمیدی، این سانحه ساعت ۳:۴۸ بامداد جمعه هشتم مرداد در کیلومتر ۲۵ محور «شهرکرد-طاقانک» استان چهارمحال و بختیاری رخ داده و از سوی پلیس راه شهرکرد-اصفهان گزارش شده که مقصر راننده خودرو زانتیا به دلیل تجاوز به چپ بوده است.

سرهنگ حمیدی درباره تصادف مهم سوم که ساعت۱۰ صبح جمعه هشتم مرداد در کیلومتر ۱۳ محور فرعی «آبگرم» استان مرکزی اتفاق افتاده، نیز توضیح داد: «واژگونی سواری پراید در این محور منجر به کشته شدن سه نفر و مجروح شدن دو نفر شده است.

به گفته رییس پلیس راه راهور ناجا علت این حادثه دلخراش، توجه نکردن به جلو از جانب راننده پراید و از طرف دیگر نصب نشدن تابلو و علائم هشدار دهنده از سوی اداره شهرستان مربوطه بوده که هر کدام از این عوامل به طور مساوی (۵۰ درصد) در این حادثه مقصر بوده‌اند.

اما در آخرین تصادف مهم در پی برخورد ۲ دستگاه سواری تیبا ۲ تن کشته و ۶ تن مجروح شدند.

سرهنگ حمیدی در تشریح این حادثه گفت: حوالی ساعت ۱۷ شنبه در کیلومتر ۲۰ محور مراغه - هشترود استان آذربایجان شرقی این ۲ دستگاه سواری تیبا با هم برخورد کردند که علت آن انحراف به چپ یکی از آنها بوده است.