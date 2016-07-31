به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری ایلام، محمدرضا مروارید در تشریح دستاوردهای دیدارش با رئیس جمهوری با بیان اینکه یکی از مزیت های استان ایلام وجود منابع عظیم نفت و گاز است که در دیدار با دکتر روحانی روند اجرای مرحله دوم پالایشگاه گاز، پتروشیمی و طرح ان جی ال دهلران پیگیری شد و امیداریم تا سه ماه آینده شاهد آغاز روند اجرایی پتروشیمی دهلران باشیم، اظهارداشت: برداشت روزانه ۳۰ هزار بشکه نفت از میدان آذر تا مهرماه آغاز می شود، برنامه ریزی برای آغاز برداشت از میدان چنگوله تا پایان امسال انجام گرفته و در حال بهسازی میدان عین خوش هستیم ضمن اینکه در حوزه تنگ بیجار نیز در صورت راه اندازی مرحله دوم پالایشگاه گاز، فعالیت های توسعه ای در این منطقه انجام خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه اراضی آبی استان ایلام تا پایان سال ۹۶ سه برابر می شود، افزود: اجرای ۱۴ طرح تامین آب در دیدار با رئیس جمهوری برای این استان مورد تاکید قرار گرفت.

استاندار ایلام به اتصال ۱۴ هزار هکتار از زمین های استان در قالب ۱۴ طرح که شامل احداث ایستگاه های پمپاژ است به شبکه آبیاری اشاره کرد و بیان داشت: با اجرای طرح سامانه گرمسیری نیز ۵۰ هزار هکتار از زمین های دشت عباس و ۱۰ هزار هکتار زمین نیز در حوزه سد دویرج به شکل آبی کشت خواهند شد تا میزان اراضی آبی از حدود ۸۰ هزار هکتار کنونی تا پایان سال آینده به ۲۰۰ هزار هکتار برسد.