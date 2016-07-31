به گزارش خبرگزاری مهر سردار حسین رحیمی گفت:ماموران انتظامی شهرستان سراوان با پشتیبانی اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان،یک باند بزرگ مواد افیونی را که با استفاده از خودروهای تیز رو و کوهستانی در جابه جایی مواد مخدر فعالیت داشتند،شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان بیان کرد :پس از مدت ها اقدامات فنی و کنترل های نامحسوس ، ماموران انتظامی شهرستان سراوان ،دو دستگاه خودرو تویوتا متعلق به اعضای این باند را در حالی که به صورت چراغ خاموش در ارتقاعات منطقه "آب انار" و"اسفدک" در حال جابه جایی مواد مخدر بودند تحت نظر قرار دادند، که سرنشینان این خودروها با مشاهده ماموران با آن ها به صورت مسلحانه درگیر شدند.

وی با بیان اینکه این درگیری مسلحانه یک ساعت به طول انجامید افزود: در این عملیات قاچاقچیان که توان مقابله با یگان های عملیاتی پلیس را نداشتند با به جا گذاشتن خودروهای حامل مواد مخدر از محل متواری شدند.

به گفته سردار رحیمی ، ماموران در بازرسی از این خودروها ، دو تن و پنج کیلوگرم تریاک و یک قبضه سلاح کلاش کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان در ادامه از شناسایی یک باند دیگر توزیع کننده مواد مخدر در ارتفاعات منطقه "کلهر" شهرستان خاش خبر داد و گفت: در این عملیات ماموران ضمن دستگیری سه قاچاقچی حرفه ای و توقیف دو دستگاه خودرو، ۹۰۰ کیلوگرم تریاک نیز کشف کردند.

وی در خاتمه به توقیف دو دستگاه خودرو سبک حامل مواد مخدر توسط ماموران انتظامی شهرستان های زاهدان و ایرانشهر در عملیات دیگر نیز اشاره و تصریح کرد:ماموران در بازرسی از این خودرو ها نیز ،۴۹۶ کیلو تریاک کشف کردند.