داود کار گر زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور مجوز استاندارد برای کالاهای وارداتی، افزود: تعداد ۳۳ مجوز وارداتی طی چهار ماه نخست سالجاری صادر شده است و تعداد گواهینامه های صادراتی نیز( برای محموله های صادراتی )چهار مورد بوده است.

مدیر کل استاندارد استان زنجان به وضعیت پروانه های کاربرد علامت استاندارد طی سه ماه سالجاری اشاره کرد و گفت: ۱۳مورد صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری ، ۵۸مورد تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری، ۲۸موردتعلیق پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری، ۲۰مورد ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و هفت مورد تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی که برای صدور آن موردی گزارش نشده است.

کارگرزاده تاکید کرد: یک مورد تعلیق پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی و دو مورد ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی گزارش شده است.

وی تعداد واحدهای تولیدی و خدماتی تحت پوشش مشمول استاندارد اجباری استان زنجان را ۳۷۷ مورداعلام کردو گفت: تعداد واحدهای تولیدی و خدماتی تحت پوشش مشمول استاندارد تشویقی استان زنجان ۱۸ مورد است.

مدیر کل استاندارد استان زنجان با بیان اینکه تعداد بازدیدهای فنی از واحدهای تولیدی و خدماتی ۳۷۴ موردبوده است، گفت : تعداد بازرسی های به عمل آمده از آسانسورها حدود ۵۰ مورد و تعداد بازرسی های بعمل آمده از صنوف استان، ۵۲۳ مورد بوده است.

کارگر زاده خاطر نشان کرد : همچنین تعداد نمونه برداری های بعمل آمده از واحدهای تولیدی طی چهار ماه سالجاری ۳۸۵ موردو تعداد نمونه برداری بعمل آمده از مراکز عرضه و فروش ۷۸ مورد بوده است.