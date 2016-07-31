به گزارش خبرگزاری مهر، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی اطلاعیه اسامی تعدادی از افراد و شرکت هایی را که طی اقدامی سودجویانه از عنوان بیمه مرکزی برای فروش محصولات اجباری مانند کارت امداد خودرو، کارت سلامت، کارت دندانپزشکی و ... سوء استفاده می کنند، به مراجع ذی‌صلاح اعلام کرد.

در سال های اخیر اشخاصی سود جو و فاقد هویت با دسترسی به بانک اطلاعات و مشخصات بیمه گذاران، از طریق تماس تلفنی با هموطنان و اعلام مشخصات بیمه نامه وسیله نقلیه یا مشخصات فردی افراد و معرفی خود به عنوان نماینده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بعضاً با تهدید هموطنان به ابطال بیمه نامه شخص ثالث و یا شمول جریمه، اقدام به فروش اجباری محصولاتی مانند کارت امدادخودرو، کارت سلامت، کارت دندانپزشکی، کارت هوشمند بیمه تکمیلی و ... می کنند و بدلیل اینکه این کالاها و خدمات اغلب فاقد اصالت و کیفیت هستند، موجب اعتراض شهروندان می شوند.

علی رغم اطلاع رسانی های متعدد صورت گرفته توسط روابط عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدتی است تعداد تماس های هموطنان برای استعلام اصالت این محصولات و ارتباط آن با بیمه مرکزی و یا اعلام اعتراض نسبت به افشای اطلاعات بیمه نامه و مشخصات فردی ایشان افزایش یافته است.

لذا به هموطنان گرامی توصیه می شود در خرید این محصولات دقت نمایند و در صورت تماس از سوی این افراد، اطلاعات آنها را برای پیگیری قانونی در اختیار بیمه مرکزی قرار دهند.