آمار اعزام دانشگاهیان به عتبات تا امروز/متاهلان بیشترین متقاضیان

حجت الاسلام سید محمد رضا فقیهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار اعزام دانشگاهیان به عتبات عالیات گفت: تا امروز یکشنبه ۱۰ مرداد ۳۵ کاروان دانشگاهیان به عتبات عالیات اعزام شده و اعزام هیچ کاروانی لغو نشده است.

وی با اشاره به اینکه برنامه‌های مختلفی در نجف، کربلا و حر برگزار شده افزود: اولین گروه از استان مازندران اعزام شده و بازگشته است و ۴۰۰ کاروان باقی مانده که به تدریج اعزام خواهند شد.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان افزود: اکنون اکثر دانشجویان وام عتبات عالیات را دریافت کرده‌اند، بسته‌های فرهنگی همه برای دانشگاهیان اعزامی ارسال شده و تا ۸ آبان کاروان ها اعزام خواهند شد.

وی با بیان اینکه هیچ گونه مشکلی در روند اجرا و اعزام به وجود نیامده است، ادامه داد: زمان عرفه و عاشورا تعداد کاروان های اعزامی دانشگاهیان افزایش پیدا می کند.

حجت الاسلام فقیهی افزود: چهارگروه متشکل از متاهلان، اساتید، دانشجویان دختر و دانشجو پسر به عتبات عالیات اعزام می شوند دانشجویان متاهل با ۳۶۰ کاروان بیشتر کاروان اعزامی را به خود اختصاص داده اند.

وی افزود: ۱۷ هزار و ۵۰۰ نفر از دانشگاهیان امسال به عتبات و عالیات اعزام می شوند.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان همچنین به روز دختر اشاره کرد و گفت: همایشی با حضور دختران درکربلا و حرم برگزار می شود و به کسانی که اسم معصومه و زهرا داشته باشند جوایزی اعطاء می شود.