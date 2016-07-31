به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه یزد، عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد با اشاره به اینکه نخستین نشست به میزبانی اکبر قولی، رایزن فرهنگی ایران در رم تشکیل شد، اظهار داشت: دانشگاه یزد در این نشست برای ایجاد و توسعه روابط علمی و فرهنگی با دانشگاه‌های ایتالیا در راستای رسالت آموزشی و پژوهشی اعلام آمادگی کرد.

محسن عباسی هرفته به تشریح ظرفیت‌های آموزشی دانشگاه یزد پرداخت و افزود: آماده ایم با دانشگاه‌های ایتالیا در زمینه‌های مختلف همکاری داشته باشیم.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا نیز در این نشست به بیان فرصت‌های موجود و راه‌های ایجاد و توسعه روابط فرهنگی مابین ایران و ایتالیا پرداخت و از حضور پر رنگ و مستمر دانشگاه‌های کشور در ایتالیا در چارچوب سیاست‌های رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران استقبال کرد.

نشست بعدی نیز با حضور رایزن فرهنگی ایران اکبر قولی، نماینده دانشگاه یزد و نماینده دانشگاه پسکارای ایتالیا برگزار و نمایندگان هر دو دانشگاه به معرفی دانشگاه‌های خود و سازوکار تعاملی مدنظرشان پرداختند.

در نهایت با ترسیم چشم‌انداز و اهداف مشابه و حوزه‌های آموزشی و پژوهشی مشترک میان دو دانشگاه، مقرر شد متن تفاهم‌نامه در اسرع وقت تنظیم و برای نهایی شدن به تایید روسای دو دانشگاه برسد.

نماینده دانشگاه پسکارا متن پیشنهادی این دانشگاه را ارائه کرد تا بعد از اصلاح و تکمیل از سوی دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه یزد، تشریفات رسمی آن پیگیری شود.

در همین راستا طرفین برای پذیرایی از هیئت‌های دانشگاهی یکدیگر در آغاز سال تحصیلی آینده اعلام امادگی کردند.

نشست سومی نیز در همین راستا فی مابین نماینده دانشگاه یزد و مسئولان دانشکده معماری سپینزا برگزار شد.

در این نشست ابتدا پروفسور استراپا رئیس بخش دکترای دانشکده به بیان اهداف و حوزه‌های پژوهشی مورد نظر آن دانشکده پرداخت و بیان داشت: با توجه به حضور دانشجویان باهوش و کوشای ایرانی و شناختی که از شهر یزد دارد، همکاری با دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد برایشان مغتنم است.

وی با اشاره به سفر خود در گذشته به یزد، ابراز امیدواری کرد: در آینده نزدیک در قالب یک گروه پژوهشی و آموزشی به یزد سفر کنند.

عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری یزد نیز با اشاره به اهداف دانشگاه یزد در برقراری این نوع ارتباطات و همکاری‌های مشترک، تعامل میان این دو دانشگاه را با توجه به مشترکات علمی و اهداف مشخصی که در تداوم معماری گذشته فاخر و باهویت کشورهایشان دارند، مبارک و امیدوار کننده دانست.

محسن عباسی هرفته، دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد را اولین دانشکده معماری ایران در بافت تاریخی و اولین دانشکده معماری خارج از پایتخت معرفی کرد که در راستای همین جنس دغدغه‌ها، در بافت تاریخی مستقر شده است.

اصول طراحی در بافت‌ها و بناهای تاریخی، رویکردهای تغییر کاربری بناهای تاریخی، نسبت میان معماری امروز و گذشته اهم موضوعاتی بود که طرفین در این نشست در خصوص آن به بحث و مذاکره نشستند.

با شکل‌گیری حوزه‌های همکاری مشترک در طی این نشست، مقرر شد سند همکاری دوطرف که از سوی دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه یزد تهیه و به دانشگاه سپینزا ارسال شده بود، در نهایت تا اول مهر ماه سال جاری به امضاء طرفین در سطح روسای دو دانشگاه و ریاست دانشکده‌ها برسد.