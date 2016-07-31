حسن اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این نمایش رادیویی با هدف بازگویی گوشه هایی از زندگی شهیدبابایی و بیان شجاعت های وی در رادیو قزوین تولید می شود.

وی افزود: دراین نمایش موضوعاتی همچون اعتقادات شهیدبابایی و ارادت وی به علمدار دشت کربلا حضرت عباس(ع)، دوران کودکی و تعزیه خوانی های شهیدبابایی، آخرین لحظه های عمر شهیدبابایی در کابین هواپیما و لحظه ی شهادت وی بازسازی و برای مخاطبان پخش می شود.

اکبری افزود: این نمایش به تهیه کنندگی و نویسندگی ابراهیم طاهری کیا به مدت ۳۰ دقیقه در رادیو قزوین تولید می شود که همزمان با سالروز شهیدبابایی از رادیو قزوین پخش خواهد شد.

مدیر روابط عمومی صداوسیمای مرکزقزوین بیان کرد: نمایش رادیویی «عباس را عباس برد» جزئی از مجموعه ۳۰ سردار رسانه ملی است که دراین مجموعه هر استان یکی از سرداران خود را در قالب نمایش رادیویی به مخاطبان معرفی می کنند؛ تا در پایان امسال از رادیوهای مراکز استانها پخش شود.

شهید سرلشگر خلبان عباس بابایی در سال ۱۳۲۹ در خانواده ای مذهبی در قزوین دیده به جهان گشود و تحصیلات خود را تا پایان متوسطه در قزوین گذراند؛ در سال ۱۳۴۸ در رشته پزشکی پذیرفته شد، اما به دلیل علاقه به خلبانی، داوطلب تحصیل در رشته خلبانی نیروی هوایی شد و پس از گذراندن دوره مقدماتی برای تکمیل تحصیلاتش در سال ۱۳۴۹ به آمریکا اعزام گشت.

با شکل گیری نهضت انقلاب اسلامی شهیدبابایی هم با انقلابیون همکاری داشت و با پیروزی انقلاب اسلامی در ۸ سال دفاع مقدس رشادت های زیادی از خود نشان داد؛ و بخاطر لیاقت و شایستگی چند درجه ی نظامی ترفیع گرفت.

شهید سرلشگر خلبان عباس بابایی در روز ۱۵ مرداد ماه ۱۳۶۶ مصادف با روز عید قربان پس از انجام یک عملیات موفق هوایی در خاک عراق به درجه ی رفیع شهادت نائل آمد.