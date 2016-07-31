عرصه های کشاورزی و باغی برای مقابله با سرمازدگی پهنه بندی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، بهنام اوجاقلو بخش قابل توجهی از باغات زردآلوی استان زنجان همه ساله در اثر سرمازدگی دچار خسارت می شود به طوری که طی سال زراعی جاری خسارت ناشی از سرمای دیر رس بهاره در باغات زردآلوی استان بین ۳۰ تا ۷۰ درصد متغیر بوده است.

وی تصریح کرد: درصدد هستیم ارقام دیرگل زردآلو که با شرایط منطقه سازگار باشند را به باغداران استان معرفی کنیم تا با کشت این ارقام گلدهی درختان به تاخیر افتاده و از سرمای دیر رس بهاره در امان بمانند.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان خاطرنشان کرد: همچنین برای نخستین بار با همکاری مرکز تحقیقات کشاورزی اقدام به پهنه بندی عرصه های کشاورزی استان زنجان شده تا از این طریق مناطق مستعد برای احداث باغات به تفکیک محصولات مختلف در هر کدام از شهرستان های استان شناسایی و معرفی شود.

اوجاقلو بیان داشت: شناسایی مناطق مستعد برای احداث باغات گونه های مختلف به واسطه پهنه بندی عرصه ها گام بسیار مهم و موثری است تا از بروز خسارت در محصولاتی همچون زردآلو که سال های متمادی در اوایل بهار بر اثر افت شدید دما متحمل خسارت می شوند، جلوگیری شود.

وی اضافه کرد: شناسایی ارقام مقاوم تر و سرشاخه کاری و تغییر تاج درختان راهکار مهم دیگری است که به منظور مقابله با سرمازدگی در باغات استان زنجان در حال انجام است.