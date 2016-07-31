کشف محموله بزرگ ۳۰ میلیاردی گوشی قاچاق در استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار منوچهر امان اللهی پیش از ظهر امروز یکشنبه در نشستی خبری از کشف یک محموله بزرگ گوشی قاچاق در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: این محموله شامل یک هزار و ۲۹۰ دستگاه موبایل بوده که ارزش آن ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی در این خصوص افزود: به دنبال دریافت اطلاعات مبنی بر فعالیت باند قاچاق موبایل در مناطق مرزی استان، مامورین نیروی انتظامی بررسی این موضوع را در دستور کار قرار داده و در نهایت موفق به کشف این محموله شدند.

امان اللهی از برخورد جدی با قاچاق کالا توسط نیروی انتظامی استان کرمانشاه خبر داد و گفت: با توجه به این موضوع میزان کشفیات کالاهای قاچاق در استان از نظر ریالی نسبت به گذشته رشد چشمگیری داشته است.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه همچنین از کشف محموله های قاچاق دیگر شامل تجهیزات گیرنده ماهواره، البسه، مواد غذایی و ... در استان از ابتدای امسال خبر داد.

امان اللهی به مسئولیت دستگاه های مختلف در راستای مقابله با قاچاق کالا اشاره کرد و اظهار داشت: در کنار هجمه های مختلف از بیرون و داخل مرزها، مواردی همچون وجود خلا از نظر هماهنگی بین بخشی، نگاه به قاچاق و تفاوت در اقدام و عمل وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد که البته علی رغم این موارد اقدامات قابل توجهی در امر کشفیات قاچاق انجام شده است.

وی با اشاره به کشف ۸۰ درصدی کالاهای قاچاق در استان، خاطر نشان کرد: در این زمینه لازم است دستگاه های مربوطه تعامل بیشتری داشته و برای اثربخشی بیشتر برنامه ریزی مدون تری صورت گیرد.

سردار امان اللهی همچنین از کشف سه محموله بزرگ قاچاق در استان از ابتدای امسال به ارزش ۱۱ میلیارد تومان خبر داد.