به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شیلات هرمزگان، سرهنگ حسن آزادی با بیان اینکه هدفمند و موثر شدن گشت های دریایی و خشکی یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان یکی از برنامه های این یگان در سال های اخیر است گفت:خوشبختانه در سه ماه اول امسال با افزایش کشفیات و اقدامات یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان همراه بوده ایم.

وی با بیان اینکه در این مدت با توقیف ۴۳ شناور صیادی لنج و قایق شاهد بودیم که همه آن ها به کمیسیون مربوطه معرفی شده اند.

سرهنگ آزادی همچنین با بیان اینکه در این راستا ۶۶ نفر متهم دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شده اند گفت:از این میزان شناور بالغ بر ۳۸ جفت تخت جل(از ادوات صید غیر مجاز)،۲۳ عدد لنگر غیر مجاز،۱۸ عدد گرگور غیر مجاز توقیف شده است.

وی توقیف بالغ بر سه هزار و هشتصد طاقه تور منوفلامنت که از خطرناک ترین تورها برای بقای آبزیان است در چهار ماه نخست سال جاری خبر داد.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان درپایان ضمن تشکرازهمکاری شهروندان محترم و صیادان استان،ازهمه ی هم استانی های گرامی درخواست داشت هرگونه اطلاعات درخصوص صید غیرمجاز را به شماره تلفن های ۳۳۳۳۳۲۲۱ و ۳۳۳۴۰۹۰۳خبر دهند.