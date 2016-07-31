قاسم سلیمانی دشتکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه با تخصیص اعتبارات روند احداث منطقه ویژه اقتصادی چهارمحال و بختیاری شتاب می گیرد، اظهار داشت: هم اکنون اعتبارات ساخت این منطقه اقتصادی تخصیص پیدا می کند و روند ساخت این منطقه اقتصادی شتاب می گیرد.

وی افزود: امسال اعتبارات زیر ساختی منطقه ویژه اقتصادی چهارمحال و بختیاری تخصیص پیدا می کند.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه با بهره برداری از منطقه ویژه اقتصادی شاهد توسعه استان خواهیم بود، عنوان کرد: راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی چهارمحال و بختیاری نقش مهمی در جذب سرمایه گذاران به این استان دارد.

وی تاکید کرد: در سال گذشته ۱۵ میلیارد ریال اعتبار به این منطقه ویژه اقتصادی اختصاص پیدا کرده است و امسال نیز حدود ۱۰ میلیارد ریال به این منطقه اختصاص پیدا می کند.

استاندار چهارمحال و بختیاری در ادامه عنوان کرد: منطقه ویژه اقتصادی چهارمحال و بختیاری در ورودی استان در منطقه فرخ شهر قرار گرفته است که این منطقه اقتصادی نقش مهمی در ایجاد اشتغال در منطقه ایفا می تواند بکند.