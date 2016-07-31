سید حسن طباطبایی درباره انتخابات فدراسیون کاراته با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: بر اساس برنامه قبلی مجمع انتخاباتی فدراسیون کاراته فردا دوشنبه ۱۱ مرداد برگزار و به امید خدا و با همت اعضای مجمع رئیس آینده این فدراسیون انتخاب خواهد شد.

وی در مورد شایعه حذف برخی کاندیداها گفت: در فدراسیون توجهی به شایعات نداریم و بر اساس مستندات و برنامه های وزارت ورزش حرکت می کنیم. تا این لحظه چیزی در مورد حاضر نشدن کاندیدایی به ما اعلام نشده و همه نفراتی که ثبت نام کرده اند می توانند در انتخابات شرکت کنند.

سرپرست فدراسیون کاراته ادامه داد: شرایط کاراته ایجاب می کند همه اعضای مجمع دست به دست هم داده و یک مدیر استراتژیک و توانا در جذب منابع مالی در راه استفاده از تمام ظرفیت های این رشته را برای رسیدن به موفقیت های بهتر و بیشتر انتخاب کنند.

طباطبایی در خصوص شرایط فعلی فدراسیون کاراته گفت: به اهالی کاراته اطمینان می دهم که فدراسیون را در شرایطی مطلوب به رئیس آینده آن تحویل خواهم داد. در مدت حضور من در کاراته نه تنها بدهی روی دست فدراسیون نماند که بخش زیادی از بدهی های قبلی را نیز تسویه کرده ایم.

وی افزود: اردوی آماده سازی تیم های ملی در دو بخش آقایان و بانوان با جدیت و نظم خاصی در حال برگزاری است. در تلاشیم تیم منتخب دانشجویان به رقابتهای قهرمانی جهان به پرتغال اعزام شود. حقوق کادر فنی، ملی پوشان و پرسنل فدراسیون پرداخت شده و از این بابت مشکلی نداریم.

سرپرست فدراسیون کاراته در پایان ابراز امیدواری کرد که کاراته همچنان با اقتدار به کار خود ادامه داده و در میادین مختلف برای ایران اسلامی افتخار آفرین باشد.

مجمع انتخاباتی فدراسیون کاراته با حضور ۲۷ کاندیدا فردا یکشنبه برگزار خواهد شد.