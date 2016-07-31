هنرنمایی زمین در ذخیره سازی دی اکسید کربن

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی های دقیقی صورت گرفته که نشان می دهند صخره هایی که طی ۱۰۰ هزار سال گذشته گاز دی اکسید کربن را در زیر خود به دام انداخته اند. دانشمندان پیشتر نیز از چنین واقعیتی آگاه بودند اما همواره این نگرانی وجود داشت که با نشت دی اکسید کربن از دل صخره های زیر زمین، بخش قابل توجهی از آن راهی اتمسفر شده و بر روند تغییرات جوی و گرمایش زمین دامن زده شود.

اکنون اما مشخص شده که اصلا جایی برای نگرانی نبوده و زمین به طرز کاملا هنرمندانه ای گاز دی اکسید کربن را در خود انباشته کرده است.

این تحقیقات که جزئیات آن در ژورنال Nature Communications منتشر شده نشان می دهد که ذخیره سازی دی اکسید کربن در اعماق زمین آن هم در بازه های زمانی طولانی به مراتب ایمن تر و قابل پیش بینی تر از آنچیزی است که پیشتر تصور می شده است.

تحقیقات صورت گرفته توسط دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا نشان می دهد تکنیکی موسوم به جذب و ذخیره سازی دی اکسید کربن تولید شده در نیروگاههای برق گازی و ذغال سنگ در زمین روشی ایده آل برای جلوگیری از انتشار هرچه بیشتر آن به اتمسفر به حساب می آید.

در این روش که CCS نام دارد، دی اکسید کربن تولید شده در صنایع مختلف پس از جذب در عمق بیش از یک کیلومتری زمین ذخیره سازی خواهد شد.

یافته های اخیر همچنین نشان می دهد روند تخریب و از بین رفتن صخره هایی که این حجم از گاز دی اکسید کربن را به دام می اندازند به آن میزانی نیست که بسیاری تصور می کنند.