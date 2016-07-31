به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مراکز فرهنگی- هنری منطقه ۸ و فرهنگسرای گلستان، نشستهای «ترنم قلم»، یک هفته در میان و سه شنبهها در کتابخانه فرهنگسرای گلستان و به منظور گسترش فرهنگ کتابخوانی، آشنایی با کتابهای جدید، نقد و بررسی یک اثر تازه با حضور نویسنده آن اثر، منتقدان و علاقهمندان به کتاب برگزار میشود.
در برنامه این هفته «ترنم قلم»، مجموعه داستان «چراغ قرمز» نوشته مهرانگیز اشراقی که از سوی انتشارات هزاره سوم منتشر شده با حضور نویسنده، خلیل نیکپور و محمدرضا گودرزی، به عنوان منتقد و اعضای کانون کتابخوانان کتابخانه فرهنگسرای گلستان مورد بررسی قرار میگیرد.
علاقهمندان برای حضور در این برنامه میتوانند ۱۲ مردادماه ساعت ۱۷ به کتابخانه فرهنگسرای گلستان به نشانی نارمک، پایین تر از میدان هلال احمر، خیابان گلستان مراجعه کنند.
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