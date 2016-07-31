به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان، فاضل عبادی اظهار کرد: به مناسبت سالروز میلاد با سعادت حضرت علی‌ابن‌موسی الرضا (ع) و همزمان با دهه کرامت، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان جشنواره ملی دوبیتی و رباعی رضوی را برگزار خواهد کرد.

وی با بیان اینکه فراخوان جشنواره ملی شعر دوبیتی و رباعی رضوی آبان ماه سال گذشته منتشر شد؛ افزود: این جشنواره ٢٠ مردادماه امسال، با حضور شاعران برجسته کشور در محوطه آرامگاه باباطاهر برگزار خواهد شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با تأکید بر اینکه همدان امسال برای سومین سال متوالی میزبان برگزاری جشنواره شعر دوبیتی و رباعی است، عنوان کرد: در فراخوان منتشر شده، ٣٠ تیرماه به عنوان آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره تعیین شده بود اما با توجه به استقبال گسترده شاعران کشور از این جشنواره، مهلت ارسال آثار تا پنجم مردادماه تمدید و در این مدت بیش از یک هزار و ١٠٠ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

عبادی اظهار داشت: ثبت نام چهاردهمین دوره از جشنواره بین المللی امام رضا(ع) به صورت الکترونیکی انجام شد و داوری جشنواره ها نیز از طریق سامانه یکپارچه ثبت نام در حال انجام است.

وی گفت: سیاووش دیهیمی، سیدمهدی موسوی و میلاد عرفان پور داوری این دوره از جشنواره شعر دوبیتی و رباعی رضوی را عهده دارند.