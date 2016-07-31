به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، دومین جشنواره ملی اسباببازی از ۱۸ تا ۲۲ مرداد در تهران برگزار خواهد شد، امیرحسن سلامزاده، دبیر این جشنواره گفت: تولید در ایران بیشتر به شکل زیرپلهای و کارگاهی است و ما بهندرت میتوانیم چند مورد کارخانهی تولید اسباببازی پیدا کنیم.
این طراح سرگرمی در تحلیل این وضعیت میگوید: وقتی ما از چیزی به اسم تیراژ انبوه محرومیم، تا رسیدن به آن عملا خیلی راه داریم. باید قوانین واردات، صادرات و سازوکارهای بازرگانی چیده شوند تا تولیدکنندهی ایرانی بتواند به کشورهای همجوار با تیراژ انبوه محصول صادر کند.
وی به دیگر مشکل این حوزه اشاره کرده و میافزاید: فعالان حوزهی اسباببازی باید به یک صنف مستقل تبدیل شوند، اما الان صنف اسباببازی با خرازیها یکی است. اینها باید صنف مستقلی شوند، برای خودشان قوانین تدوین کنند، برنامههایی بچینند که به مواجههی رودررو و نزدیک آنها با مخاطب کمک کند.
البته سلامزاده با اشاره به فعالیتهای چندسال اخیر، اظهار خوشبینی میکند، اما میگوید: نتایج رویدادهای سال قبل را که طی آن واحدهای صنعتی، تولیدکنندهها و طراحان را داوری کردهایم امسال بررسی خواهیم کرد؛ یعنی تاثیر متقابل آنها با واحدهای قانونگذار را اعلام میکنیم که مثلا این پنج طرح منتخب به چه سرنوشتی دچار شدهاند. آیا حمایت شدهاند، تولید کردهاند، تولیدکننده شدهاند.
رونمایی از یک سامانهی ملی اسباببازی در دومین جشنواره
امیرحسن سلامزاده از برگزاری دومین جشنوارهی ملی اسباببازی با حضور طراحان، تولیدکنندگان و واردکنندگان خبر میدهد و میگوید: در بخش علمی این رویداد، در روز اول یک سمینار اقتصاد و کارآفرینی را برای توسعهی صنعت اسباببازی خواهیم داشت. این سمینار دو پنل دارد، بخش اول با محوریت همین موضوع اقتصاد و کارآفرینی اجرا میشود و سپس از سامانهی ثبتنام الکترونیکی مراکز عرضه و فروش اسباببازی در سراسر کشور رونمایی میکنیم.
وی از برپایی یک کارگاه و یک نشست تخصصی دیگر هم خبر میدهد و میافزاید: در نشست تخصصی، تعریف شاخصههای دانشبنیانی در صنعت اسباببازی را بررسی میکنیم؛ اینکه چطور میشود تشخیص داد که یک واحد تولیدی دانشبنیان هست یا نه.
به گفتهی این طراح بازی و سرگرمی، در نشست دیگر این جشنواره، با محوریت مطالعات دوران کودکی و طراحی برای کودکان، موضوع از سوی کارشناسان به بحث گذاشته میشود.
کارگاه تئوری و عملی ساخت مدلهای قابل پرواز و نشست نقش سازندهی اسباببازی در توسعهی فرهنگ، تمدن و ارزشها، دو برنامهی دیگر دومین جشنوارهی ملی اسباببازی است که سلامزاده از برگزاری آن خبر میدهد.
دو کارگاه از ایده تا نمونهی اسباببازی، و ساخت و توسعهی سرگرمیهای خلاق، دیگر کارگاههای این رویداد هستند، درحالیکه در روزهای آخر جشنواره نیز نشستهای نقش اسباببازی در ترویج و توسعهی آموزش، به همراه نشست اسباببازی و اقتصاد کودک برپا میشود.
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