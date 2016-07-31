بانکها عامل بدبختی واحدهای تولیدی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله مهاجر صبح یکشنبه در نشست فردی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی استان گفت: اگر قرار بر حمایت از بخش خصوصی است نباید این بخش را وارد به رقابت با دولت کرد.
وی بابیان اینکه با ارقامی همچون ۱۶ هزار میلیارد تومان نمیتوان به این رکود اقصادی جانی بخشید، تصریح کرد: بانکی در کشور وجود ندارد که متناسب با کسبوکار واحدهای تولیدی کوچک تسهیلات ارائه دهد.
مهاجر بابیان حمایت نشدن بخش خصوصی توسط دولت، خاطرنشان کرد: بسیاری از واحدهای ما از دولت و شرکتهای وابسته به آن طلب دارند اما موظفاند سود دیرکرد خود را به بانکها پرداخت کنند.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران در ادامه افزود: در سال گذشته بیش از ۱۰ بخشنامه در حمایت و تسهیل امور بخش خصوصی صادر شد اما هیچکدام اجرایی نشد.
وی با اشاره به قوانین یک طرفه بانکها، اظهار کرد: رونق بانک باید وابسته به رونق واحد تولیدی باشد و در سود و زیان آنها سهیم شوند اما در کشور ما اینگونه نیست و فقط به دنبال دریافت سود و مطالبات خود هستند.
مهاجر در ادامه بیان کرد: نباید به سمتی برویم که بگوییم حق گرفتنی است دادنی نیست باید حق را به محقش داد، آیا دنیا به این شکل عمل میکند که دستان تولید کننده را ببندد و فقط شعار حمایت از بخش خصوصی دهد.
در این نشست نمایندگان واحدهای تولیدی، بانک ها و صنعت و معدن تجارت به بیان راهکارها اقتصادی خود پرداختند.
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