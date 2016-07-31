فارس از ثبت جهانی قنات سهمی نبرد/ اثر ۳ هزار ساله به چشم نیامد

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر حدود ۲۷ هزار رشته قنات در ایران وجود دارد که از این تعداد در فارس یک هزار و ۸۰۰ رشته قنات فعال شناسایی شده اند و در استان فارس نیز شهرستانهای آباده ، بوانات ، اقلید و خرم بید بیشترین رشته قنات های استان را دارند.

قنات سعدی در شیراز با قدمت هزار سال قدیمی ترین قنات فارس محسوب می شود و آنطور که کارشناسان میراث فرهنگی می گویند این رشته قنات از قرن هفتم هجری قمری جاری بوده است.

در دیگر نقاط استان فارس نیز دیگر قنات هایی وجود دارد که با توجه به شاخص بودن این قنات ها در فهرست ملی نیز قرار گرفته اند.

رئیس انجمن دوستداران میراث فرهنگی استان فارس به خبرنگار مهر در این خصوص گفت: این استان از نظر تعداد قنات از جمله استانهایی است که پتانسیل زیادی دارد.

مسعود منیعاتی افزود: قنات آب رکنی مربوط به سال ۳۳۸ هجری قمری مربوط به دوره رکن الدوله دیلمی، قنات آب زنگی مربوط به سال ۶۶۰ هجری قمری و مربوط به دوره سعد بن اتابک است.

وی ادامه داد: قنات‌های زیادی در استان فارس وجود وارد که از دیگر قنات‌ها می توان به قنات سعدی که بر اساس گفته مقنی ها یکی از پیچیده ترین قنات هاست اشاره کرد.

این فعال حوزه میراث فرهنگی اظهار داشت: قنات عنبه اوز لارستان نیز یکی از بی نظیرترین قنات های استان قارس است که از دل کوه درآمده و به صورت مربعی حفر شده است.

منیعانی با بیان اینکه در دیگر نقاط استان نیز قنات های زیادی وجود دارد، گفت: در بافت تاریخی شهر شیراز نیز قنات های زیادی وجود دارد که هر کدام از این قنات ها در نوع خود بی نظیر است.

وی ادامه داد: استان فارس تنها استانی است که سابقه قنات های سه هزار ساله دارد و بعد از آن استان خراسان جنوبی دارد اما اخیرا ۱۱ قنات از کشور ثبت جهانی شد در حالی که اسمی از قنات های فارس نیست.

رئیس انجمن دوستداران میراث فرهنگی استان فارس بیان کرد: به نظر می رسد به دلیل اینکه قرار است تعدادی از آثار فارس از جمله آثار ساسانی ثبت جهانی شود اسمی از قنات های فارس در لیست ۱۱ قنات نبوده است.