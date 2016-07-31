گرما و وزش باد زنجان را فرا می گیرد

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت دمای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: دمای استان زنجان از امروز تا روز سه شنبه سه تا شش درجه سانتی گراد گرم می شود.

وی به گرم ترین و خنک ترین مناطق استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: ماه نشان با ۳۴ درجه سانتیگراد بالای صفر گرم ترین و خرمدره با ۱۳ درجه سانتی گراد بالای صفر خنک ترین مناطق استان طی ۲۴ ساعت گذشته بودند.

مدیر کل هواشناسی استان زنجان به دمای فعلی زنجان اشاره کردو گفت: در حال حاضر دمای هوا در زنجان ۲۴ درجه بالای صفر است که نسبت به دیروز در همین ساعت شش درجه سانتی گراد گرم شده است.

یاغموری به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: هم اکنون آسمان استان زنجان صاف تا قسمتی ابری است.

وی از وقوع وزش باد شدید در استان زنجان طی چند روز آینده خبر دادو گفت: به شهروندان توصیه می شود از تردد در محدوده ساختمان های نیمه کاره و در ختان فرسوده خود داری کنند.