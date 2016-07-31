نشست وزرای گردشگری ACD برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در جلسه مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری با حدود ۲۰ تن از سفرا و نمایندگان سیاسی کشورهای عضو مجمع گفتگوی همکاری آسیا (ACD) که در محل معاونت گردشگری برگزار شد؛ مقامات حاضر کلیه اطلاعات مورد نیاز برای تسهیل شرایط و ترغیب وزرای گردشگری خود به منظور حضور در «نخستین نشست وزرای گردشگری کشورهای عضو مجمع گردشگری همکاری های آسیا(ACD)» که قرار است از تاریخ ۸ الی ۹ شهریور ماه در شهر تبریز برگزار شود را دریافت کردند.

در این جلسه اهداف برگزاری نشست آتی شامل راهکارهای توسعه گردشگری پایدار در منطقه آسیا، حفاظت از محیط زیست، اشتغالزایی، فقرزدایی، توانمند سازی جوامع محلی ونیز تسهیل تردد گردشگران در کشورهای عضو بازگو شد و چگونگی بهره مندی از این فرصت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین سفرا و مقامات ارشد سفارتخانه های کشورهای عضو با دریافت دستور جلسه، فرم اطلاعات کلی و محتوای مورد نیاز با برنامه سفر وزرای گردشگری درنخستین نشست وزرای گردشگری کشورهای عضو مجمع گردشگری همکاری های آسیا(ACD) آشنا شدند تا با ایفای نقش خود در هر چه باشکوه تر برگزار شدن این رویداد یاری برسانند.

در این گردهمایی سفرا و کاردارهای کشورهایی از جمله کره جنوبی، برونئی، تایلند، ویتنام، هند، ترکیه، روسیه، قزاقستان، ازبکستان، کویت، ژاپن، بنگلادش، اندونزی، تاجیکستان، فیلیپین و چین حضور داشتند. «نخستین نشست وزرای گردشگری کشورهای عضو مجمع گردشگری همکاری های آسیا(ACD) در ماه آتی در تبریز برگزار خواهد شد.