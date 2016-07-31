علت وجود فساد در جامعه، ترک فریضه امر به معروف است

به گزارش خبرگزاری مهر، مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی در خطبه های نمازجمعه این هفته مسجد مکی اهل سنت زاهدان اظهار داشت: متاسفانه در زمان حاضر انواع گناهان در جامعه، کشور و استان ما عام شده و عدهای انسانهای از خدا بیخبر و بهدور از انسانیت دست به سرقت و راهزنی و گروگانگیری میزنند.
وی افزود: برخی از مسلمانان با پول و هزینهی خودشان انواع مشروبات الکلی و مواد مخدر را تهیه و استفاده میکنند، افرادی هم دست به سرقتهای مسلحانه میزنند و خودروهای مردم را میربایند درحالیکه تمام این کارها گناه و فساد هستند و عذاب و غضب پروردگار را به دنبال دارند.
وی تصریح کرد: نباید هیچکسی به سارقین ترحم کند، بلکه باید آنان را به دستگاه قضایی معرفی کنند تا به سزای اعمالشان برسند.
خطیب جمعه اهلسنت زاهدان ادامه داد: اگر امروز بسیاری از کشورهای اسلامی در خشم و عذاب میسوزند در اثر معاصی و غفلت است.
وی تاکید کرد: یکی از دلایل شیوع گناهان غفلت از خدا، حساب و کتاب و روز قیامت و دلیل دیگر، ترک فریضهی امر به معروف و نهی از منکر است.
مدیر دارالعلوم مکی اهل سنت زاهدان گفت: متاسفانه در جامعه اسلامی برخی از افراد بدون آنکه احساس انزوا و خجالت داشته باشند دست به گناه و معصیت میزنند، درحالیکه این خلاف شریعت است.
وی ادامه داد: انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر فقط وظیفه علما نیست، بلکه آحاد مردم مسلمان باید به اندازه توان خود، دیگران را از گناه باز دارند و آنان را به کارهای نیک دعوت دهند.
امام جمعه اهل سنت زاهدان تصریح کرد: البته باید دقت شود که برخورد فیزیکی با افراد گناهکار وظیفه حاکم اسلامی است.
وی افزود: وظیفه شرعی مسلمانان است که با حکمت و دلسوزی مردم را از گناه منع کنند و بر عمل به دستورات شریعت تشویق نمایند و همه ما موظفیم از دستورات شریعت دفاع و بر آن عمل کنیم.
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