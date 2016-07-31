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۱۰ مرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۴۵

مولوی عبدالحمید:

علت وجود فساد در جامعه، ترک فریضه امر به معروف است

علت وجود فساد در جامعه، ترک فریضه امر به معروف است

امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت: وظیفه شرعی مسلمانان است که با حکمت و دلسوزی مردم را از گناه منع کنندوبر عمل به دستورات شریعت تشویق نمایندو همه ما موظفیم از دستورات شریعت دفاع و بر آن عمل کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی در خطبه های نمازجمعه این هفته مسجد مکی اهل سنت زاهدان اظهار داشت: متاسفانه در زمان حاضر انواع گناهان در جامعه، کشور و استان ما عام شده‌ و عده‌ای انسان‌های از خدا بی‌خبر و به‌دور از انسانیت دست به سرقت و راهزنی و گروگان‌گیری می‌زنند.

وی افزود: برخی از مسلمانان با پول و هزینه‌ی خودشان انواع مشروبات الکلی و مواد مخدر را تهیه  و استفاده می‌کنند، افرادی هم  دست به سرقت‌های مسلحانه می‌زنند و خودروهای مردم را می‌ربایند درحالی‌که تمام این کارها گناه و فساد هستند و عذاب و غضب پروردگار را به دنبال دارند.

وی تصریح کرد: نباید هیچ‌کسی به سارقین ترحم کند، بلکه باید آنان را به دستگاه قضایی معرفی کنند تا به سزای اعمال‌شان برسند.

خطیب جمعه اهل‌سنت زاهدان ادامه داد: اگر امروز بسیاری از کشورهای اسلامی در خشم و عذاب می‌سوزند در اثر معاصی و غفلت است.

وی تاکید کرد: یکی از دلایل شیوع گناهان غفلت از خدا، حساب و کتاب و روز قیامت و دلیل دیگر، ترک فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر است.
مدیر دارالعلوم مکی اهل سنت زاهدان گفت: متاسفانه در جامعه اسلامی برخی از افراد بدون آنکه احساس انزوا و خجالت داشته باشند دست به گناه و معصیت می‌زنند، درحالی‌که این خلاف شریعت است.

وی ادامه داد: انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر فقط وظیفه علما نیست، بلکه آحاد مردم  مسلمان باید به اندازه توان خود، دیگران را از گناه باز دارند و آنان را به کارهای نیک دعوت دهند.

امام جمعه اهل سنت زاهدان تصریح کرد: البته باید دقت شود که برخورد فیزیکی با افراد گناهکار وظیفه حاکم اسلامی است.
وی افزود: وظیفه شرعی مسلمانان است که با حکمت و دلسوزی مردم را از گناه منع کنند و بر عمل به دستورات شریعت تشویق نمایند و همه ما موظفیم از دستورات شریعت دفاع و بر آن عمل کنیم.

کد مطلب 3727746

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